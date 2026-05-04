主に東海地方で活躍した気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが３日、亡くなった。５６歳。所属事務所が発表した。事務所によると、吉田さんは４月１７日に東海テレビの番組に出演した後に倒れ、意識不明となったとあり、「意識不明のまま帰らぬ人となりました」と報告された。「あまりに突然の訃報に、所属タレント・スタッフ一同、未だ信じがたい思いでおります」ともつづられた。

公式プロフィールによると吉田さんは、東海テレビ「スイッチ！」に出演中。お天気漫談などにも挑戦しており過去６回「Ｒ-１グランプリ」にも挑戦していた。

「ミヤネ屋」（読売テレビ）の元お天気キャスターで、大阪を拠点に活躍する蓬莱大介さんは、４日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「吉田ジョージさんのご冥福お祈りします。僕がキャスターなりたての頃、大阪でみんなで集まって よく飲みに行ったりしましたね お天気話芸を追及されていたジョージさん 影響を受けました ありがとうございました」と飲み会で、吉田さんと並んで座った笑顔の写真を添えた。