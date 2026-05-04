タレントの指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ、≠MEが4日、グループ初となるアリーナツアーをスタートさせた。6月10日から日本テレビで連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（深夜1・09）で主演することが発表され、会場は割れんばかりの大歓声に包まれた。

今ツアーのタイトル曲「喝采パレード」の初披露で幕を開けた。鮮やかなピンク一色のポップな新衣装を身にまとい、ボカロ曲を彷彿とさせるハイテンポなロックナンバーで、一気に会場のボルテージを沸点へと導いた。その後も「排他的ファイター」や「最強のラブソング」など息つく暇もないパフォーマンスを披露し、昼夜2公演で計1万3600人の観客を圧倒した。

中盤に、大型ビジョンでドラマが告知されると、放送局が地上波キー局であることも相まって、「えー！」とこの日一番の驚きと喜びが広がった。ステージでは劇中ユニットによる楽曲や、クールな主題歌「ここでファーストキッス」をいち早くお披露目。リーダーの蟹沢萌子は「こんな夢みたいな出来事が起こるなんて、本当に幸せです」と、感極まった表情でファンへ感謝を伝えた。

ライブ中の演出としてVTR等で小芝居を取り入れている≠ME。多くの楽曲でセンターを務める冨田菜々風が長尺の語りを披露するなど、その表現力には定評がある。指原がつづる繊細な歌詞の世界を、キュートな曲から切ないバラードまで見事に体現してきたグループだけに、今回のドラマで見せる演技にも大きな注目が集まりそうだ。