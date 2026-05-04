お風呂場に連れてこられた瞬間に助けを求めていた猫さん。ところが、いざシャンプーが始まると、パパさんにまさかのダメ出し…！？

驚きの光景が反響を呼んでいるこちらの投稿は、記事執筆時点で59万回再生を突破。「お利口さんすぎ♡」「鼻血出そうな可愛さ」「きっと前世は温泉・お風呂好きの人間w」といったコメントが寄せられています。

【動画：お風呂に入れようとしたら、鳴いて助けを求める猫→シャンプーを始めると…驚きの『態度の変化』】

助けを求めるアクアちゃん

YouTubeチャンネル『アクアとフランマ』に投稿されたのは、マンチカンの女の子「アクア」ちゃんをお風呂に入れた時の様子。不服ながらも頑張ってくれたブラッシングを終えると、パパさんの抱っこでお風呂場へご案内です。

到着するなり珍しくたくさん鳴いて、まるで助けを求めている様子だったというアクアちゃん。しかし、手早く終わらせることを約束したパパさんが肛門絞りに続いて体を濡らすと、次々と驚きの姿を見せてくれたといいます。

シャンプーはお好き？

バスタブ代わりの収納ケース内でゴシゴシと洗われていくアクアちゃんですが、嫌な顔をするどころか普段よりもお触りOKという寛容ぶりで、とってもお利口さん。さらになんと、洗い足りないと自らパパさんに訴えてきたというのです…！

指示通り洗ってもらって満足気なアクアちゃんは、そのまま湯を溜めて入浴タイムへ。毎回この時間を設けるほど湯に浸かるのが好きだそうで、気持ち良さそうな表情は愛らしさ満点です。そして一旦湯を捨て、2回目のシャンプー後に再びお湯を溜めていると…。

パパさんに身を任せて

見るからにご機嫌なアクアちゃんは、パパさんの手に顔をピトッ。パパさんもイチコロな顎置きにするという行動はなんとも可愛らしく、信頼関係あってこそでしょう。仕上げのシャワーが終わるまで、ずっとパパさんにすべてを任せてくれたといいます。

タオルドライやドライヤー、耳掃除までも協力的だったそうで、もちろん最後はご褒美のおやつタイム。ふわふわピカピカになったアクアちゃん、もう良い子すぎて拍手を送りたいほどですね！

投稿には「アクア姫えらーい！」「こんなおとなしく浸かる子もいるのね」「洗い足りなくて文句を言うねこさんとはまた珍しい…w」「ウヒー！カワイイ！笑ってしまう！」「ドライヤーも嫌がらないなんて凄い」「キレイになってますます美人になったね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『アクアとフランマ』では、アクアちゃんと後輩猫「フランマ」くんの日常の様子が投稿されています。賢くツンデレなアクアちゃんと遊ぶのが大好きなフランマくんの可愛い姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「アクアとフランマ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。