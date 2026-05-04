人気脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ、日本テレビ系「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（水曜・深夜１時０９分）が、６月１０日から放送されることがわかった。

脚本を手掛けるオークラ氏は、お笑いコンビのバナナマンや東京０３の単独公演に初期から現在まで関わり続け、「ゴッドタン」や「バナナサンド」などのバラエティー番組のほか、日曜劇場「ドラゴン桜」（１７年）、日本テレビ系「なんで私が神説教」「となりのナースエイド」等のドラマ脚本も担当。

さらには乃木坂４６のカップスターＷＥＢ ＣＭの脚本監督や「渡辺直美（２０）ｉｎ 東京ドーム」の演出など、多岐に渡って活躍する人気脚本家。

そんなオークラが今回、バカリズムや東京０３などの映像を手掛け「架空ＯＬ日記」や「住住」などのヒット作を持つ映像監督・住田崇氏とタッグを組み、およそ２年ぶりとなる同局の連続ドラマをスタートさせる。

主演を務めるのは、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ」（ノットイコールミー、通称ノイミー）。これまでに１１作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ３入りを果たしている。２０２５年１２月１０日に通算１１枚目となるシングル「排他的ファイター」を発売し、オリコン週間シングルランキング、Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ Ｔｏｐ Ｓｉｎｇｌｅｓ Ｓａｌｅｓともに１位を獲得。２月２３日には、神奈川・Ｋアリーナ横浜で、≠ＭＥ ７周年コンサート「≠ＭＥ ７ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＰＲＥＭＩＵＭ ＣＯＮＣＥＲＴ」を開催し、１日に３万人を動員した注目のアイドルグループだ。

ドラマでは、かつてヤンキー激戦区として名を轟かせた「聖零伍（ステレゴ）地区」の伝説のスケバン「恋爆四姫（れんばくしき）」を、≠ＭＥの冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子の４人が演じる。また、「恋爆四姫」が転生したアイドルグループ「きゅん爆♡ＦＯＵＲ ＰＲＩＮＣＥＳＳ」の所属事務所マネジャーをお笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅が演じるほか、今後も追加キャストの発表が予定されている。

喧嘩しか知らなかった４人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込む「下剋上の物語」となっている。