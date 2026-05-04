指原莉乃（33）プロデュースのアイドルグループ、≠MEが4日、東京ガーデンシアターで初の全国アリーナツアー「喝采パレード」をスタートさせた。ライブ中盤では、6月10日からグループで主演するドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（日本テレビ系、水曜深夜1時9分）の放送決定を発表。ドラマ主題歌となる「ここでファーストキッス」（6月24日発売）を初解禁したほか、今ツアーのために書き下ろされた楽曲「喝采パレード」など全23曲をパフォーマンスし、ツアー初日を華々しく飾った。

会場スクリーンにドラマ決定を知らせる映像が流れると、ファン6800人が大きくざわついた。歓声が止まらないうちに、ドラマ劇中歌「恋して」「曖昧ハートアップデート」「D−O−A（Dead or Alive）」を怒濤（どとう）の連続披露。かわいい系からクール系までカラーの異なる3曲。一足早くスクリーンから飛び出し、ドラマに登場するアイドルグループごとに楽曲をいち早く届けた。

主題歌「ここで−」では、手元のスマートフォンでの動画撮影を許可する時間も設けられた。櫻井もも（22）の「ノイミーちゃんを広めてください！」を合図に撮影スタート。“推し”の姿を画面に納めようと、会場ボルテージは上がりっぱなしだった。

全員でつかんだチャンスに、蟹沢萌子（26）は「夢みたいな出来事ですごく幸せ。すてきな機会をいただき感謝でいっぱいです！」と満面の笑みを浮かべた。2月にKアリーナ横浜で行った7周年公演ではグループ史上最大規模となる3万人を動員。着実にステップアップを重ね、今がある。躍進中の姉妹グループ「＝LOVE」をはじめ、ガールズグループは戦国時代。蟹沢は「もっともっとパワーアップしたパフォーマンスをお見せできたら」と固く約束。デビュー8年目、ノイミーが大喝采を浴びる1年にする。

○…ドラマは、アイドルに転生した不良たちが芸能界に殴り込み奮闘する物語。毎週水曜日放送で全10話。脚本はオークラ氏、監督は住田崇氏。休養中の菅波美玲（26）を除く11人で主演する。