りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は、今季リーグ戦の最終戦となった3日のGAME2。

「京都ハンナリーズ」との試合後には、今シーズン限りでの現役引退を表明している狩俣の引退セレモニーも行われるとあって、応援グッズを身に付けた多くのブースターが背番号「4」の勇姿を目に焼き付けました。

その狩俣は、今シーズン初めてスタメンで出場。

試合は、主力の数人がメンバーから外れたヴェルカが、終始京都にリードされる展開となりますが、第3クオーターには狩俣がレイアップで得点。

さらに最終第4クオーターには、この日、ファンやブースターが最も盛り上がる瞬間が…。

狩俣が自らの代名詞でもあるスリーポイントを沈め、会場のボルテージは最高潮に。

ただ、試合は追い上げもむなしく、最終戦を白星で飾ることは出来ませんでした。

今シーズンのヴェルカは「47勝13敗」。

西地区のチャンピオンとして、今月7日から始まるチャンピオンシップで初の日本一を目指します。

そして試合後に行われた、狩俣の引退セレモニー。

ヴェルカ創設からの5シーズンを振り返り、ファンやブースターに感謝の思いを伝えました。

（狩俣 昌也選手）

「一人の人間として、成長するための経験をした。プライベートでも子どもも生まれて、ヴェルカの成長とともに子どもの成長を重ね合わせながら、かけがえのない時間を過ごすことができた。

こうして改めて感謝の時間を作ってくれたことを、皆さんに感謝しています。本当にありがとうございました」

（松本 健児リオン選手）

「マサさん(狩俣選手)と5年間一緒にやれたことが、キャリア最大の財産。素晴らしい先輩に出会えた。ただ終わりじゃないので、マサさんのために優勝したいし(セレモニーは)いろいろな感情に襲われた」

（モーディ・マオールHC）

「狩俣選手がファンの皆さんに、本当に愛されていると感じる時間だった。私たちだけがCS初めての出場だ。ここから戦っていかないといけないし、ホームコートアドバンテージを生かしたい」