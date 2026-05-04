◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）

巨人がヤクルトに競り負け今季初の３連敗。これでゴールデンウィークの９連戦は２勝５敗となり、負け越しが決まった。今季初登板した戸郷翔征投手は初回に１５１キロをマークするなど、復調の兆しを見せたが、鈴木叶捕手にプロ１号となる先制３ランを浴びるなど、５回６安打５失点。ヤクルト戦は自身６連勝中だったが、悔しい今季初黒星となった。泉口友汰内野手が顔に打球が直撃するアクシデントから１３日ぶりに１軍復帰。「３番・遊撃」でスタメンに戻ったジャイアンツ打線も、好機にあと１本が出なかった。

立ち上がりから飛ばした。戸郷は初回、先頭の丸山への４球目に１５１キロをマーク。春先は１４０キロ台前半まで落ち込んでいた球威も戻ってきた。丸山には結局、右前へ落ちる安打を許し、２死後に内山に四球も与えるなどいきなり一、二塁のピンチを招いたが、ここで５番・武岡をフォークで空振り三振。無失点で切り抜けた。

２回はテンポ良く３者凡退に抑えたが、３回に落とし穴が待っていた。先頭の並木に遊撃内野安打を許すと、サンタナに死球を与え１死一、二塁。ここで鈴木にフォークをとらえられ、左越えの先制３ランを被弾。高卒３年目、２０歳の若手にプロ１号を献上してしまった。

巨人打線が反撃したのは４回だった。１死から佐々木が右前安打で出塁すると、すかさず二盗に成功。ここで７番・増田陸が、ヤクルトの先発・奥川のカーブをしぶとくとらえて、左前へタイムリー。「粘って粘って食らいついていきました」と、戸郷と同期入団の男が、右腕を何とか援護しようと１点をかえした。

だが、戸郷は５回に先頭の並木にまた安打を許すと、２死後に鈴木に今度は左翼フェンス直撃の適時二塁打を浴びた。続く内山にもタイムリーを打たれ、５回を６安打５失点で降板。杉内投手チーフコーチが「ストレートは走っているし、投げている球自体は良い」と試合中にコメントしていたように、復調の兆しはあったが、悔しい今季初の１軍マウンドとなった。一昨年から、ヤクルト戦は自身６連勝と得意にしていたが、その連勝もストップ。２０２４年６月２１日のヤクルト戦（東京ドーム）以来の黒星となった。それでも試合後、阿部監督は「投げてもらわないと困りますんで」と次回も１軍で登板させる方針を明かした。

攻撃陣はアクシデントから１軍復帰した泉口が、初回にいきなり左前安打。不動の３番が戻ったが、キャベッジを今季初めてスタメンから外したジャイアンツ打線はチャンスにあと１本が出ず、これでゴールデンウィーク２勝５敗。９連戦の負け越しが決定し、黄金週間前は４あった貯金が１まで減った。