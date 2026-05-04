◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5−1巨人(4日、東京ドーム)

ヤクルトが巨人を破り、12球団最速で20勝に到達しました。先発の奥川恭伸投手は6回1失点で待望の今季1勝目。バッテリーを組んだ20歳の鈴木叶選手がプロ1号を含む4打点の活躍をみせました。

打線は3回、巨人先発の戸郷翔征投手に対して、内野安打と死球で1アウト1、2塁とし、3番の鈴木選手がフォークをとらえ、レフトスタンドへの一発。プロ1号となる先制3ランが飛び出しました。

さらに2点差となった5回には、2アウト2塁から鈴木選手がレフトフェンス直撃のタイムリー二塁打を記録。続く4番の内山壮真選手にもタイムリーが飛び出し、リードを広げました。

今季4戦で防御率2.52もまだ勝利のない先発の奥川投手は、立ち上がりから2イニング連続で2安打を浴びますが、要所を締め無失点。3回は内山壮真選手の好プレー連発でバックも支えます。

4回は増田陸選手にタイムリーを浴びて1点を奪われましたが、その後の2イニングは得点を与えず。6回99球、7安打、5奪三振、無四球、1失点の力投をみせました。

7回は2番手の清水昇投手が3者凡退。8回は星知弥投手が巨人打線を3人で抑えます。9回はキハダ投手が無失点投球でゲームセット。ヤクルトは今季20勝12敗で首位阪神とのゲーム差がなくなりました。