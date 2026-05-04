【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは社会の評判
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、社会的な広がりを指す言葉、周囲の評価を気にする心理、そして経済活動に欠かせない数値の算出という、3つの言葉を選びました。日常的なマナーから実務的なシーンまでを思い浮かべながら、共通する2文字を特定しましょう。
□□ん
□□んてい
かわ□□いさん
ヒント：世の中や社会、または人々が付き合う範囲のこと。周囲の人に対する見栄や、社会的な面目。そして、異なる通貨を交換する際に行うことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せけ」を入れると、次のようになります。
せけん（世間）
せけんてい（世間体）
かわせけいさん（為替計算）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、私たちが身を置く社会そのものやその評判、そして経済的な取引という、生活の基盤に関わる言葉を組み合わせました。音の構成に注目することで、言葉のつながりを新鮮な視点で捉え直せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会的な広がりを指す言葉、周囲の評価を気にする心理、そして経済活動に欠かせない数値の算出という、3つの言葉を選びました。日常的なマナーから実務的なシーンまでを思い浮かべながら、共通する2文字を特定しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ん
□□んてい
かわ□□いさん
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正解：せけ正解は「せけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せけ」を入れると、次のようになります。
せけん（世間）
せけんてい（世間体）
かわせけいさん（為替計算）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、私たちが身を置く社会そのものやその評判、そして経済的な取引という、生活の基盤に関わる言葉を組み合わせました。音の構成に注目することで、言葉のつながりを新鮮な視点で捉え直せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)