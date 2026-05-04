明治安田J1百年構想リーグは、ゴールデンウィーク連戦の真っただ中。

「V・ファーレン長崎」は連勝をかけて4日、ホームで「名古屋グランパス」と対戦しました。

試合は、前節から先発を変更しなかったV・ファーレンが、11人全員を変更した名古屋に対し、押し気味に進めます。

前半29分には、リズムの良い速いパス回しから、背後に抜け出したチアゴサンタナが自身、2試合連続のゴールで先制します。

ところがその6分後、名古屋にカウンターからのゴールを許し、同点とされて前半を折り返します。

後半は立ち上がりからV・ファーレンが優勢に進めますが、チャンスを決められずにいると、9分にディフェンスの隙を突かれ、逆転を許してしまいます。

その後は、選手交代も含めて攻勢を強めたV・ファーレン。

相手を上回るシュート数でゴールに迫りましたが、結局ネットを揺らすことができずに1対2で敗戦。

2試合ぶりの黒星を喫しました。

（高木 琢也監督）

「全体としては、最後まで頑張ってくれたとは思っている。とにかくゲームが動いた時に、はっきりとした我々の指示もそうだし、選手たちの判断も必要だったかなと感じた」

ホーム連戦となる次節は、6日「ファジアーノ岡山」と対戦します。