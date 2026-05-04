低気圧が発達しながら日本海を北東に進んだ影響で、４日は各地で強風が吹き、道路の通行止めや野外の音楽イベントが中止になるなどの影響が出た。

気象庁によると、宮城県白石市で最大瞬間風速３０・３メートルを観測。青森県八戸市で２８・７メートル、千葉市で２８・５メートル、高知県室戸市で２７・５メートルを記録するなど、各地で２０メートル以上の風が吹いた。

千葉県木更津市と川崎市を結ぶ東京湾アクアラインでは、目安の風速２０メートルに達したため、４日午前４時から通行止めになり、同日午後７時に解除された。千葉市中央区の市蘇我スポーツ公園では、野外音楽フェスティバル「ＪＡＰＡＮ ＪＡＭ ２０２６」の４日の公演が中止となった。

兵庫県・淡路島では４日朝、県道を自転車で走行中の東京都大田区の会社員男性（５８）が転倒し、頭を強く打って意識不明の重体となった。県警洲本署によると、強風にあおられたという。

神奈川県松田町の小田急小田原線渋沢―新松田駅間では４日早朝、強風で飛ばされた駐車場の屋根とみられる金属製の板が架線と接触しているのが見つかった。けが人はなかった。同線は一部区間で約６時間２５分、運転を見合わせ、約３万５３００人に影響した。

気象庁によると、関東甲信では広く晴れ、南から暖かい空気が流れ込み気温も上昇した。東京都練馬区で３０・５度、甲府市で３０・４度、東京都八王子市で３０・１度を観測し、関東甲信で今年初の真夏日となった。

甲府市のＪＲ甲府駅周辺では、日傘を差す通行人の姿が目立った。観光で訪れた群馬県伊勢崎市の会社員男性（４０）は「帽子を持ってこなかったので顔が日焼けしてしまった」と話した。

気象庁によると、５日も北日本の一部で強風となり、関東甲信では４日より気温が低くなる見込み。