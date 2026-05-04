欧州株　総じて軟調、中東関連の報道に神経質
東京時間20:24現在
英ＦＴＳＥ100　 10363.93（休場）
独ＤＡＸ　　24289.29（-3.09　-0.01%）
仏ＣＡＣ40　 8026.99（-87.85　-1.09%）
スイスＳＭＩ　 13056.56（-79.71　-0.61%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:24現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49438.00（-208.00　-0.42%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7250.00（-8.00　-0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　27836.25（+0.50　+0.00%）