欧州株 総じて軟調、中東関連の報道に神経質
欧州株 総じて軟調、中東関連の報道に神経質
東京時間20:24現在
英ＦＴＳＥ100 10363.93（休場）
独ＤＡＸ 24289.29（-3.09 -0.01%）
仏ＣＡＣ40 8026.99（-87.85 -1.09%）
スイスＳＭＩ 13056.56（-79.71 -0.61%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:24現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49438.00（-208.00 -0.42%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7250.00（-8.00 -0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27836.25（+0.50 +0.00%）
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※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7250.00（-8.00 -0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27836.25（+0.50 +0.00%）