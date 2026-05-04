■陸上・第37回ゴールデンゲームズ in のべおか（4日、宮崎県・延岡市西階総合運動公園陸上競技場）

【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！

男子5000mBで、東京世界陸上代表の森凪也（26、Honda）が13分14秒18で2位に入り、アジア大会派遣設定記録（13分14秒36）も突破した。

森の他に、昨年の日本選手権覇者である井川龍人（25、旭化成）、世界陸上2大会連続出場の遠藤日向（27、住友電工）、10000mの元日本記録保持者・塩尻和也（29、富士通）ら日本代表クラスが集まった男子5000mB。レースは序盤、縦長の集団となって推移。森は中ほど、井川と塩尻は2人並ぶ形で後方につけた。中央大3年の岡田開成がトップを走る。

1800mを過ぎた所でキプンゲノ・ニアマイア（クラフティア）が加速し抜け出すが、残り4周の時点で第2集団に吸収され、再び縦長の集団となった。4000ｍ通過時点でケビン・キプロプ（ヤクルト）がトップに立ち、2番手に森がつけた。団子状態でラスト1周に入ると、フェイ・ブライアン（アイルランド）がトップに立ち森が2番手につけ、そのまま森が2位でフィニッシュした。

【男子5000mB 結果】

1位 フェイ・ブライアン（アイルランド）13分13秒30

2位 森凪也（Honda）13分14秒18

3位 フェスタス キモルウォ（黒崎播磨）13分14秒94

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

5位 塩尻和也（富士通）13分18秒16

8位 岡田開成（中央大）13分19秒44

17位 井川龍人（旭化成）13分27秒82