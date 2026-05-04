FANTASTICS、新曲「PUMP IT UP!」が5月5日より配信決定！自身初のメンバー紹介ソング

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FANTASTICSが、新曲「PUMP IT UP!」を5月5日より配信リリースすることを発表した。

■5月4日に開催された冠番組のイベントにて初披露！

「PUMP IT UP!」はFANTASTICS初のメンバー紹介ソング。5月4日に開催された、FANTASTICSの冠番組『ファンタスティックPARK』としては初となる番組イベント『FANTASTICS in TOYOTA ARENA TOKYO ファンパ万博2026 ～1夜限り！歌うし 踊るし 体も張るよ！！～』にて初披露された。

なおFANTASTICSは、6月17日にはニューシングル「SUNFLOWER」の発売も既に決定している。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「PUMP IT UP!」

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「SUNFLOWER」

■【動画】FANTASTICS「FINALE」MV

■関連リンク

『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』特設サイト

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40198/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/168