鹿児島市で県内の放送局の気象キャスターが一堂に会するイベントが開かれました。参加したのは10人の気象キャスター。放送局の垣根を超えたイベントに会場は大いに盛り上がりました。



２日の朝、鹿児島市のよかど鹿児島の前には、長い列が出来ていました。行われたのは県内の放送局の気象キャスターが一堂に会するイベントです。



県内の民放４局とＮＨＫが共同で主催したもので、KYTの荒場気象予報士も参加しました。





イベントでは気象キャスターのお仕事体験が行われ、多くの人が天気を伝える仕事の楽しさや難しさに触れていました。（体験した人）「楽しかった。すごく貴重な体験になった」（体験した人）「ちょっと難しかったけど楽しい気分だった」（体験した人）「少し緊張したけどお天気キャスターになれてとてもうれしかった」鹿児島地方気象台の職員が雨量計の仕組みや雲について説明するコーナーも設けられ、子どもたちが楽しみながら学んでいました。午後は10人の気象キャスターによるトークショー。会場を埋め尽くすほどの人が訪れました。気象キャスターがそれぞれのプライベートについても紹介し、荒場気象予報士も趣味の陶芸について熱弁しました。（KYT・荒場梨瑚気象予報士）「陶芸を始めてひとつ気づいたことがあって壺は何のために使うのかとずっと思っていたが壺は陶芸をしていると作りたくなる。私も始めてから５個くらい壺を作った」（MBC・亀田晃一気象予報士）「そしてツボにはまるわけですね」また、2025年８月に県内を襲った記録的な大雨について振り返り、災害への日ごろの備えを呼びかけました。（来場者）「いつもテレビの画面で見ている人たちを生で見られてすごく楽しかった」（KYT・荒場梨瑚気象予報士）「初めてのイベントでうまく話せなかったが先輩やみなさんとお会いできてよかった。イベントを通して防災にも興味をもってもらえたらうれしい」放送局の垣根を超えたイベントを多くの人が楽しんでいました。