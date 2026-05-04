◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 11-8 広島(4日、横浜スタジアム)

DeNAは2試合連続2桁得点で勝利。相川亮二監督は活発な打線をたたえました。

試合は初回にいきなり4点のビハインドを背負うも、2回に追いついて4回までに11得点し逆転勝ち。「諦めない姿勢やベンチ内の雰囲気がいい形で出ている」と相川監督は話し、「なにより、どうやって打撃をする、(相手投手を)攻略する、というところを選手たちがしっかりできて、自分たちの狙い球を打てた結果だと思う」といい姿勢で試合に臨めていると称賛します。

中でも蝦名達夫選手が今季第1号HR含む3安打3打点の活躍。「バッティング練習でもここ数日はすごくいい感じでバットが振れている。彼が外野の軸なので、これからそういう活躍を期待している」と語りました。

一方の投手陣では、先発・竹田祐投手が初回に満塁弾を浴びながらも6回まで投げ5失点。2〜6回は2被安打のみでまとめました。

この投球に「ああいう点の取られ方をしてからもう1度気持ちを作って投球に行くのはすごく難しいこと」とコメントした相川監督。「そこに彼がしっかり挑戦してあの投球ができたということは、初回からできるということ。これを糧にしてもらい、次の登板も期待したい」と、今季初勝利を手にした右腕に期待を寄せます。

9回には3点差に追い上げられた後の2アウト1塁から山粼康晃投手が登板し、試合を締めくくりました。「経験が十分ある選手。そういうシチュエーションになれば行ってもらう」と信頼を示しました。