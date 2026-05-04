（永井大勝アナウンサー）

ここからは静岡献立予報です。このコーナーは、きょうスーパーで聞いたお買い得なお野菜をお値段とともに、そして簡単レシピもご紹介していきます。



きょうご紹介していただくのはこの方です。スーパー田子重西中原店 増田店長。



きょうご紹介するお野菜こちら「白菜」。





「白菜の豚平焼き」

（松浦 悠真 気象予報士）白菜、結構冬のイメージがありますが。（永井アナ）そうなんですよね。でも今の時期は葉がみずみずしくておいしいということで、その白菜なんですけれども、今ゴールデンウィーク市場がお休みで、野菜が全体的に価格が上がっているんですが、白菜は安定して安さをキープしているということで、他の野菜に比べると結構お得になっているということですね。きょうも野菜ソムリエの澤井さんがスタジオにいますので、豆知識を教えてください。（澤井 志帆アナウンサー）白菜の成長点は芯のあたりにあるので、より長持ちさせるためには先に芯の部分を取り除いてから、ラップでピチッと包んで保存するのがおすすめです。（松浦予報士）このひと手間を加えることで長持ちするということですね。そろそろ我々も野菜ソムリエの資格を取らないとですね。ちょっと勉強させてもらいたい。（澤井アナ）難しいですよ。（永井アナ）白菜の価格です。スーパー田子重西中原店では106円で販売されているということで、とてもお安くお買い求めできているということです。ここからは白菜を使った簡単レシピをご紹介していきます。きょうご紹介するのは・・・

材料も簡単ですので、まずは作り方をご覧ください。

白菜を細切りにして豚肉を3センチ幅に切ってください。

そして、フライパンに豚肉を焼いて色が変わったら白菜と塩胡椒を加えて炒めてください。

最後に、卵を半熟状になるまで焼いたら、先ほど炒めた具材とスライスチーズを下半分に順に乗せて上半分の卵を折りたたんで完成です。

この簡単レシピ、きょうもスタジオにご用意しました。津川さん、鳥海さん、お召し上がりください。



（試食）



このレシピは簡単ですね。皆さんもぜひ試してみてください。以上、静岡献立予報でした。