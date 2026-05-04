ゴールデンウイーク後半、各地で賑わいを見せていますが、埼玉県日高市にある『豚のテーマパーク』が今、大人気なんです！その様子を取材しました。

記者

「オープン前にもかかわらず沢山の人が並んでいます」

朝から、なが〜い行列ができていたのは、埼玉県日高市にある全国でもめずらしい豚のテーマパーク「サイボク」。上質で新鮮な豚肉を味わえる施設なのですが、入場料無料ということで、ゴールデンウイーク中、大賑わいなんです。

「おいしい」

ひと際活気があったのが、オリジナルブランド豚がお得に買えるこちらのお店。オープンするやいなや、お客さんが集まってきている商品が…

「『スーパーゴールデンポーク』を求めてきょう来ましたので。8時半から並んでゲットしました」

味わいがあっさりしていて、脂までおいしく食べられるお肉なんだそう。

さらに、ゴールデンウイーク限定で建てられているテントでは、目の前で焼き上げられたジューシーな豚肉をその場で楽しむことができちゃうんです。

「うまあ。全然歯ごたえがあって、脂がおいしい感じがします。うっかり買いすぎましたね」

そして、定番の人気商品が、1本580円の肉厚なスペアリブ。うま味のある脂が食欲をそそります。

「すごく美味しいです。コショウがすごく効いてて、やわらかくて、脂がすごい乗っかってて、子どもも食べやすそうな味」

「おいしい」

ゴールデンウイーク、大人も子どもも楽しめる“ポーク天国”におでかけしてみてはいかがですか？