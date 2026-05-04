オープン前から大行列！“豚のテーマパーク”「サイボク」 入場料無料で食べて買って遊べて GWのお出かけにピッタリ！
ゴールデンウイーク後半、各地で賑わいを見せていますが、埼玉県日高市にある『豚のテーマパーク』が今、大人気なんです！その様子を取材しました。
記者
「オープン前にもかかわらず沢山の人が並んでいます」
朝から、なが〜い行列ができていたのは、埼玉県日高市にある全国でもめずらしい豚のテーマパーク「サイボク」。上質で新鮮な豚肉を味わえる施設なのですが、入場料無料ということで、ゴールデンウイーク中、大賑わいなんです。
「おいしい」
ひと際活気があったのが、オリジナルブランド豚がお得に買えるこちらのお店。オープンするやいなや、お客さんが集まってきている商品が…
「『スーパーゴールデンポーク』を求めてきょう来ましたので。8時半から並んでゲットしました」
味わいがあっさりしていて、脂までおいしく食べられるお肉なんだそう。
さらに、ゴールデンウイーク限定で建てられているテントでは、目の前で焼き上げられたジューシーな豚肉をその場で楽しむことができちゃうんです。
「うまあ。全然歯ごたえがあって、脂がおいしい感じがします。うっかり買いすぎましたね」
そして、定番の人気商品が、1本580円の肉厚なスペアリブ。うま味のある脂が食欲をそそります。
「すごく美味しいです。コショウがすごく効いてて、やわらかくて、脂がすごい乗っかってて、子どもも食べやすそうな味」
「おいしい」
ゴールデンウイーク、大人も子どもも楽しめる“ポーク天国”におでかけしてみてはいかがですか？