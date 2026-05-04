5日(火・こどもの日)は北海道〜九州の広い範囲で晴れて、行楽日和となりそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■5日は「立夏」暦の上では夏の始まり

5日(火・こどもの日)は二十四節気の「立夏」です。立夏とは夏の始まりの時期で、この日から立秋の前日までが、暦の上では夏となります。

新緑がまぶしい今の時期、5日は散歩するにはちょうどいい天気となりそうです。4日(月・みどりの日)は28.4℃と今年一番の暑さとなった東京都心も、5日は最高気温が23℃で過ごしやすい気温となる見込みです。

■広く晴れ 絶好の行楽日和に

5日(火・こどもの日)は高気圧に覆われて、北海道〜九州の広い範囲で晴れる予想です。夜にかけて、天気が崩れる所はほとんどないでしょう。紫外線が強まってきていますので、帽子や日傘などで対策なさってください。

5日の東京の日の出は4時45分、日の入りは午後6時31分です。

■北海道は晴れても暴風警戒 交通機関への影響も

北海道は6日(水・振替休日)にかけて風が強まりそうです。

特に日本海側北部では、5日(火・こどもの日)夕方から夜遅くにかけて、暴風が吹き荒れるおそれがあります。連休中、移動される方も多いと思いますが、交通機関への影響にもお気をつけください。

■4日梅雨入りした沖縄は雨続く

4日に梅雨入りした沖縄は、5日も雨が降ったりやんだりとなりそうです。

沖縄の先島諸島では、5日〜6日(水・振替休日)にかけて警報級の大雨となるおそれがあり、土砂災害などに十分な注意が必要です。

■5日は全国的に過ごしやすい 関東は暑さ落ち着く

5日(火・こどもの日)は関東の暑さも落ち着きます。昼間は全国的に過ごしやすい気温となりそうです。

朝は前日より気温が低くなる所がほとんどです。風がヒンヤリと感じる所が多いでしょう。

【5日(火)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 4℃ （-6 4月中旬）

仙台 10℃（-5 平年並み）

新潟 10℃（-4 平年並み）

東京 12℃（-7 4月下旬）

名古屋 11℃（-7 4月下旬）

大阪 13℃（-4 4月下旬）

福岡 13℃（-2 4月下旬）

日中は北海道で気温上昇、関東は暑さが落ち着きそうです。

【5日(火)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 20℃（＋7 5月下旬）

仙台 22℃（-1 5月下旬）

新潟 21℃（＋4 5月中旬）

東京 23℃（-5 5月中旬）

名古屋 24℃（±0 5月中旬）

大阪 23℃（＋1 平年並み）

福岡 23℃（＋3 平年並み）

■ゴールデンウイーク終盤は天体ショーも 気になる天気は？

連休最終日の6日(水・振替休日)は引き続き、晴れる所が多いでしょう。気温は全国的に23〜24℃くらいで過ごしやすい体感となりそうです。

【みずがめ座流星群が極大】

極大は6日の午後6時頃ですが、見頃は6日未明と7日(木)の未明です。1時間に5個程度で、月が明るく観測条件はあまり良くありません。とはいえ、連休中は自然の中で空を眺める機会も増えるかと思います。空を見上げた時は、ぜひ思い出してみてくださいね。

連休明けの7日(木)は北海道で雲が広がりますが、東北〜九州にかけては晴れ間が出る予想です。紀伊半島〜関東は雨雲が広がる可能性がありますので、最新の予報をご確認ください。西日本・東日本では25℃以上の夏日が続出しそうです。名古屋は28℃まで上がる予想です。

8日(金)は九州で雲が増えそうです。また、北陸や北日本の日本海側は雨の降る所があるでしょう。東北の太平洋側や関東〜四国では雲が増えますが、晴れ間も出る予想です。

9日(土)〜11日(月)にかけては今のところ、広く晴れる予想です。