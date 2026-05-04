破格で売られていたわんこの物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で151万回再生を突破し、「お互いに繋がっていたのかな」「一生に一度の出会い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：5万円で売れ残った『左足が曲がっている犬』→何日も悩み、飼った結果…涙が止まらない光景】

売れ残りからの出会い

Instagramアカウント「ren_kurasi」の投稿主さんは、ポロちゃんという可愛いわんこの日常を紹介しています。

ポロちゃんとの出会いは、思いがけない場所で訪れました。ペットショップで5万6,000円の値札がつけられ、長く売れ残っていたポロちゃん。飼い主さんはもともと犬を飼うつもりはなかったものの、その姿を見た瞬間、なぜか心が強く引き寄せられたといいます。

どこか寂しげで、それでもまっすぐな瞳に見つめられ、「この子を家族にしたい」と自然に思えたのだそう。迷いよりも先に決意が生まれ、ポロちゃんは新しい家族のもとへ迎えられることになりました。その一歩が、かけがえのない日々の始まりだったのです。

甘えん坊で愛情たっぷり

ポロちゃんは骨折の後遺症により、左足が少し曲がっていました。それでも家族になってからは、そんなことを感じさせないほど元気で、甘えん坊な一面を見せてくれます。

ごはんをよく食べ、ぐっすり眠り、日常の中でたくさんの幸せを届けてくれる存在に。特に印象的なのは、飼い主さんがお風呂に入ると、ずっとそばで様子を見守るところ。まるで「大丈夫？」と気にかけているようなその行動から、深い愛情と信頼関係が伝わってきます。お互いにかけがえのない存在として、ゆっくりと絆を深めていったのです。

共に感じる本当の幸せ

左足が曲がっていても、ポロちゃんは元気いっぱいに走り回り、飼い主さんと楽しそうに遊びます。その無邪気な姿は、見ているだけで心を明るくしてくれるほど…。

飼い主さんは当初、「この子を幸せにしたい」という思いで迎え入れたといいます。しかし一緒に過ごす日々の中で、気づけば自分のほうがポロちゃんに幸せをもらっていると感じるようになりました。何気ない時間の積み重ねが、かけがえのない宝物へと変わっていく…。そんな温かな関係が感じられるエピソードでした。

この投稿には「幸せにしてくれてありがとうございます」「走ってる姿にウルッときました」「これからは楽しい毎日になるね」などの温かなコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ren_kurasi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。