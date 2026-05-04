【プロ野球】オイシックス 阪神に3連勝 昨シーズン共に戦ったエースとの対戦も《新潟》
プロ野球・ファームリーグ、阪神に3連勝するなど好調のオイシックス。その第3戦では、注目の対戦がありました！
第1戦と第2戦を制し、連勝で迎えた第3戦。
阪神の先発は、去年までオイシックスで活躍した能登。昨シーズン共に戦ったかつてのエースとの対戦となりました。
初回に2点の先制を許すも、3回に追いたオイシックス。
「ボールを受けているときを思い出しながら打席に立った」と語る中澤。レフトへのタイムリーヒットで勝ち越します。
その後、再び同点に追いつかれるも、5回ウラバッターボックスには楠田。
能登のストレートをとらえタイムリー3ベースヒット！
2点を加え再び勝ち越します。
阪神・能登はこの日5回を投げ5失点でマウンドを降ります。
その後もオイシックス打線は止まりません。
2点リードで迎えた8回、1アウト満塁のチャンス。
打席には第2戦でもホームランが飛び出した、4番・ウォーカー。
打った打球は、レフトスタンドに飛び込み、リーグトップに並ぶ第5号の満塁ホームラン。
四番の一振りで、9対3と阪神を突き放したオイシックス。
今シーズン2度目の3連勝。チームは調子を上げています。