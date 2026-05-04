プロ野球・ファームリーグ、阪神に3連勝するなど好調のオイシックス。その第3戦では、注目の対戦がありました！



第1戦と第2戦を制し、連勝で迎えた第3戦。



阪神の先発は、去年までオイシックスで活躍した能登。昨シーズン共に戦ったかつてのエースとの対戦となりました。



初回に2点の先制を許すも、3回に追いたオイシックス。





なおも2アウト 3塁・1塁のチャンスに、バッターは、昨シーズンまで能登とバッテリーを組んだ中澤。「ボールを受けているときを思い出しながら打席に立った」と語る中澤。レフトへのタイムリーヒットで勝ち越します。その後、再び同点に追いつかれるも、5回ウラバッターボックスには楠田。能登のストレートをとらえタイムリー3ベースヒット！2点を加え再び勝ち越します。阪神・能登はこの日5回を投げ5失点でマウンドを降ります。その後もオイシックス打線は止まりません。2点リードで迎えた8回、1アウト満塁のチャンス。打席には第2戦でもホームランが飛び出した、4番・ウォーカー。打った打球は、レフトスタンドに飛び込み、リーグトップに並ぶ第5号の満塁ホームラン。四番の一振りで、9対3と阪神を突き放したオイシックス。今シーズン2度目の3連勝。チームは調子を上げています。