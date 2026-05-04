帝国データバンク仙台支店が、東北6県の1538社を対象に今年2月に実施した調査の結果を先月末に公開しました。

それによると、東北地方における企業の価格転嫁率は39.8%であることがわかりました。

なんと、39.8％・・・！

これは、仮にコストが100円上昇した場合、販売価格に反映できたのは39.8円にとどまり、残りのおよそ6割は企業自身が負担していることを意味します。

6割が企業の負担・・・この状態では、私たちの賃上げが実現できる雰囲気はまったくありません。なにせ会社が疲弊しているのは明らかなのですから。

仕入価格と販売価格のギャップ

直近6ヶ月間で仕入価格が「上がった」と回答した企業が73.6%にのぼる一方で、販売価格が「上がった」と回答した企業は47.6%にとどまりました。

およそ4割の企業（42.7%）は販売価格が「変わらない」と回答していて、コスト上昇の波を自社の利益を削って吸収している実態が浮き彫りになっています。

価格交渉の実施状況を見ても、課題は山積しています。

仕入れ先と価格交渉をした企業は48.4%、販売先と交渉した企業は52.7%と、いずれも約半数にとどまっています。

特に小規模企業においては、仕入れ先（39.5%）、販売先（43.5%）ともに交渉実施率が全体平均を10ポイント近く下回っていて、立場の弱さから十分な交渉のテーブルにつけていない状況がうかがえます。

業界ごとに異なる「値上げの壁」とは

価格転嫁の難易度は業界によって大きく異なることも見えてきました。

○小売業・・・「消費者が売り先なので、価格交渉をするわけにいかず、値上げも難しい」（飲食料品小売・秋田県）といった懸念から、販売先との価格交渉を実施できた割合は19.8%と極めて低くなっています。

○製造業・運輸業・・・価格交渉自体は比較的実施できている（製造業79.2%、運輸・倉庫57.1%）ものの、十分な転嫁には至らないケースが多く見られます。

○医療分野関連・・・「薬価や調剤報酬によって決まるため価格転嫁できない」（宮城県・医薬品小売）といった、制度構造上の理由で価格転嫁が困難な業界も存在します。

山形県内 激しい競合関係が価格転嫁の足かせに

今回の調査からは、山形県内の企業が直面している切実な声も確認できます。県内企業からは、同業他社との競争が激化する中で、値上げによる「顧客離れ」を強く心配する様子が見て取れます。その声とは。

○食料品小売（山形県）・・・「競合が激しく価格転嫁できない」

小売の最前線では、近隣店舗との価格競争がシビアであり、コスト高を売価に反映させたくても身動きが取れない苦境が窺えます。

○金型・付属品製造など（山形県）・・・「競合との相見積もりにさらされており、100%の価格転嫁には至らない」

企業間取引の製造業においても、常に相見積もりで他社と比較される環境下では、強気な価格交渉が難しく、一部のコストを自社で被らざるを得ない状況です。

「企業も国民も悲鳴」国は理解を

調査の結果、コスト上昇分を企業単独の努力で価格転嫁することにはすでに「限界」が来ていると指摘されています。

今後、地域の経済と企業を守りながら前向きに価格転嫁を進めるためには、政府による適正な取引の監視や小規模企業への交渉支援が求められます。

と同時に、度重なる値上げに抵抗感を持つのは仕方ないと思いますが、消費者も「コスト構造や価格改定の必要性」を理解し、適正な価格形成とは何かを考えることが不可欠だと言えそうです。

でも、結局のところ賃上げはいつになるのでしょうか・・・企業も国民も悲鳴を上げているのだと、政府は理解するべき時に来ています。