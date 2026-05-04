「患者は実験対象なのか」同意なく胃を縫う手術、解剖中に“食べカス”…韓国ロックの伝説の死に怒り

歌手イ・チャンウォンが、永遠の“魔王”こと歌手シン・ヘチョルさんの悲劇的な死の背後に隠されたミステリーを知り、怒りを禁じ得なかった。

来る5月5日、韓国で放送されるKBS 2TV『セレブ病死の秘密』（原題）では、韓国のロックのアイコンであるシン・ヘチョルさんの輝かしい歌手人生と、依然として解けない死の疑惑を深く掘り下げる。

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2014年、バンドN.EX.Tの新アルバムの準備で再起を目前にしていたシン・ヘチョルさんは、突然の腹痛で病院を訪れ、腸閉塞の手術を受けることになった。

しかし、この手術が悲劇の始まりだった。当時、執刀医は患者の同意なく、胃を折り畳んで縫い合わせる“胃縮小術”を行った後、「胃を少し縫ったので、これからはあまり食べられなくなるでしょう」という妙な言葉を残していたことが判明し、衝撃を与えた。

特に、番組では、解剖の過程で明らかになった衝撃的な事実が公開される。心臓を覆う袋状の組織である心嚢（しんのう）のなかから、ゴマが発見されたのだ。

（写真＝KBS 2TV）1枚目：シン・ヘチョルさん、2枚目：イ・チャンウォン

専門医のイ・ナクジュンは、「正常な状況では絶対に起こり得ないこと」として、医療的に説明のつかない状況であることを指摘した。

これに対し、イ・チャンウォンは「患者を実験対象だと思っているのか」と激昂し、ほかの出演者も信じがたい状況に耳を疑い、ため息を漏らした。

なお、KBS 2TV『セレブ病死の秘密』は、来る5月5日20時30分に韓国で放送予定だ。