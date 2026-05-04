◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第２日（４日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）

シリーズ戦の第２戦決勝が、富士スピードウェイで行われた。

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ＧＴ３００は近藤真彦監督が率いるコンドーレーシングの５６号車「リアライズ日産メカニックチャレンジＧＴ―Ｒ」（ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、木村偉織組）が制した。

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チームとして３年ぶりとなる勝利にマッチ監督は「いつぶりですかね？忘れちゃった（笑）。けどやっぱり、５６号車がトップで帰ってくるとうれしいね」と目を細めた。

６番手からのスタートだったが、安定した走りで次々とライバルを抜き去った。３時間のレースとあって、トラブルに見舞われるチームも多かったが、５６号車は無風。２位に大差をつけて富士を走り抜いた。

昨季は別チームに所属していた木村が、近藤監督に口説かれる形で今季から加入。木村は「お前とＪＰ（ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ）だったらチャンピオンを取れると思ってるから。よろしく頼む」と伝えられたという。

古巣への感謝の思いを抱きつつ、近藤監督の熱意に胸を動かされ挑戦の道を選んだ木村は「誘っていただいた近藤さんに恩返しがしたいと思っていた」と頬を緩ませた。

コンドーレーシングは昨年の第５戦をＧＴ５００の「リアライズコーポレーション・アドバンＺ」（松田次生、名取鉄平組）が制したが、５６号車の勝利は２３年大会以来、３年ぶりだった。

◆コンドー・レーシング レーシングドライバーとして活躍していた歌手の近藤真彦がオーナー兼監督を務める。２０００年からフォーミュラ・ニッポン、０６年からはスーパーＧＴに参戦するなど国内のレース界を盛り上げてきた。近藤監督はフォーミュラ・ニッポンを運営しているＪＲＰ（日本レースプロモーション）の会長も務めている。