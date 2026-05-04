◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）

荒れるＧ１はお任せ！ 第３１回ＮＨＫマイルＣは１０日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。昨年は３連単１５０万円超で、０７年には同９７０万円超が飛び出すなど“穴党”にたまらないレースだ。難解必至な一戦を、今春のＧ１で馬券プレゼントに４連続成功中の角田晨と、香港チャンピオンズデーの週に国内外重賞６戦５勝＆３連単場外弾を連発した水納愛美の好調記者２人が、対談でひもといた。

角田（以下、角）「ＮＨＫマイルＣって昨年も３連単が１５０万円を超えたし、荒れるイメージがあるよね」

水納（以下、水）「そうですね。過去１０年間で１番人気で勝ったのは１６年のメジャーエンブレムのみですから、伏兵にもチャンスがあります」

角「ここまで人気馬の勝利が続く今年のＧ１戦線だけど、ようやく穴党の出番かもしれないよ」

水「では、栗東から穴候補を挙げていきます。まずは、アスクイキゴミ。チャーチルダウンズＣの前に追い切りに騎乗した坂井騎手が『能力的にはやれるけど、良馬場が良さそう』と話していたのに、稍重で勝利。２戦２勝で底を見せていないですし、田代助手も『いいものを持っている』と期待していました。新馬戦で東京マイルを経験済みなのも心強いですね」

角「重賞勝ちなのにあまり人気はしなさそうで、盲点になるね」

水「毎日杯２着のローベルクランツも注目です。前走は本来の鋭い伸びで３着に３馬身差をつけました。１週前追い切りに騎乗した松山騎手が『近２走と比べても明らかに良くなっている』と話していた点と、その松山騎手がこの春絶好調なのも心強いです」

角「初のマイルに対応できれば一発がある」

水「最後にユウファラオ。現時点で印は回っていないですが、トライアル２着は侮れない。スローで行った行ったの決着だったとはいえ、人気馬バルセシートに差させなかったのは立派。マイペースなら怖い一頭です」

角「美浦からはサンダーストラックが面白い。今回は１週前追い切りが素晴らしい動きで、シンザン記念を勝ったときの状態に戻してきた。太田助手も『前回の調教は彼には優しすぎた。呼び戻すイメージ。器は大きいと思っています』と巻き返しに燃えていたよ」

水「木村厩舎×ルメール騎手のゴールデンコンビも心強いです」

角「ニュージーランドＴ２着のロデオドライブも侮れない。ここまで３戦中山だけど辻調教師は『手前の替え方から、左回りの方が力を発揮できるイメージ』と評価していたよ」

水「確かに、ストライドも大きくて東京は向いていそうですね」

角「ギリーズボールも注目。報知杯フィリーズＲは、出遅れ＆かかりながら馬群を縫って差し切り。相当な能力を見せた。馬体の維持がカギだけど、手塚久調教師は『少し増えた４２０キロくらいになるかな』と話していたし、問題なさそう」

水「西塚騎手に初Ｇ１勝利の予感がしますね！ 高配当がつかめそうで、ワクワクしてきました」

◆荒れるＮＨＫマイルＣ ３連単の最高配当は０７年の９７３万９８７０円。１７番人気のピンクカメオが勝利。２着は１番人気ローレルゲレイロも、３着に最低１８番人気のムラマサノヨートーが入り、超高配当となった。過去１０年でも昨年は１５０万５９５０円、２２年の１５３万２３７０円を含め、３連単１０万円以上が７度あるなど荒れる傾向が高い。