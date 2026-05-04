女優でモデルの冴木柚葉（26）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。先月発売された水着グラビアムック「BLT MONSTER Round8」のオフショットを公開した。

「この衣装本当に可愛かったの」と、布面積が極めて少なく胸がこぼれ落ちそうなほどの露出度高めな際どい透け感ある白い水着姿の写真や動画を公開した。

動画は写真撮影中の様子が1つ。もう1つは「食事制限していたので牛丼が染み渡りました…」と、水着姿で大きく口をあけてから、牛丼をかみしめ、ガッツポーズでおいしさを表現した一風変わったものとなっている。

この投稿に、ファンやフォロワーらからは「目の保養に最適過ぎる」や「ったく、笑顔が眩しいぜっ！」といった称賛コメントが相次ぎ、中には「この衣装で牛丼…けしからん」と、ギャップのある組み合わせに新鮮さを覚え、言葉とは裏腹に喜んでいる様子をにじませたコメントも見られた。

冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「ぽんゆずチャンネル」を開設。同4月からTBS系「王様のブランチ」でリポーターを務める。同12月には「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア披露。23年には同誌デジタルコンテンツから選出される「グラジャパ！アワード2023」最優秀新人賞を受賞している。