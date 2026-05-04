【交際NG！8歳上の女上司】出会い方の正解は？「人生の先輩」として話を＜第12話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第12話 大切なのは息子の覚悟
【編集部コメント】
今度こそ伝わっているといいなぁ〜……。そうなのです。どうしても親という立場だと、相手の年齢だったり、出会いの仕方だったり、条件だったりを見てしまいますが、結局気になっていることは「そこ」ではないのです。本当に伝えたいこと、わかってほしいこと、確認したいことがうまく言語化できなくて「モヤモヤ」する気持ちを、わかりやすく気に入らないところにぶつけて文句を言っているだけなのです。さぁリカコさん！ ここまで言われたんだから、そろそろ冷静に話し合いましょう！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第12話 大切なのは息子の覚悟
【編集部コメント】
今度こそ伝わっているといいなぁ〜……。そうなのです。どうしても親という立場だと、相手の年齢だったり、出会いの仕方だったり、条件だったりを見てしまいますが、結局気になっていることは「そこ」ではないのです。本当に伝えたいこと、わかってほしいこと、確認したいことがうまく言語化できなくて「モヤモヤ」する気持ちを、わかりやすく気に入らないところにぶつけて文句を言っているだけなのです。さぁリカコさん！ ここまで言われたんだから、そろそろ冷静に話し合いましょう！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙