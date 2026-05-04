大阪府和泉市の団地で女性と母親が殺害された事件で、女性は事件前、「次に会ったら刺される」などと友人に話していました。

■元交際相手の男を逮捕 10か所以上を“刃物”で…

社会福祉士として働いていた村上裕加さん（41）を殺害した疑いで1日、無職の杉平輝幸容疑者（51）が逮捕されました。

警察などによると、亡くなった裕加さんは杉平容疑者の元交際相手。2人の間に一体、何があったのでしょうか。

事件が起きたのは先月8日。100棟以上の建物が立ち並ぶ、大阪府和泉市の“マンモス団地”の一室で、村上裕加さんと母親の和子さんの遺体が見つかりました。

遺体を発見したのは親族の男性。裕加さんの勤務先から連絡を受け家を訪ねると、玄関の鍵が開いていて、扉を開けると母親が血を流し床に倒れていたといいます。そして、同じ部屋に娘の裕加さんも倒れていたということです。

死因はいずれも失血死。首や頭、背中など、10か所以上を刃物のようなもので刺されていて、身を守ろうとした際にできたとみられる傷もあったといいます。

■友人に「次会ったら刺される」と 男は裕加さんに借金も

警察が“強い殺意による犯行”としたこの事件。捜査関係者などによると、裕加さんは事件前、杉平容疑者との関係について、周囲に「別れたいが、別れてもらえない」と相談していたといいます。

「『（杉平容疑者に）次会ったら刺される』と言っていた」と話すのは、裕加さんの友人。“事件直前まで、電話で裕加さんと話していた”といいます。

裕加さんの友人

「電話して話している途中に物音。バタン、ガタン、そういう音」

――声は？

裕加さんの友人

「それもなく。今思えば叫び声あれば、すぐに助けにいけたのに。それもなくプツっと切れた」

◇

電話が切れたタイミングが、襲われた瞬間だったのでしょうか。

裕加さんの友人

「元彼がお金にだらしないとか、すぐ物や人に当たる激情型の人で、冷蔵庫もべこべこになるぐらい殴る、家の壁に穴開けまくってる写真も見たし、そういう相談を受けていた」

◇

さらに、杉平容疑者は裕加さんに借金があったとも話します。

――いくらぐらい貸していた？

裕加さんの友人

「合計で150万円くらい」

――返済されなかった？

裕加さんの友人

「そう。借用書も書いてもらい、これから返してもらおうという矢先に事件。（裕加さんは）他人の立場で物事を考えられて優しくて…悔しい。本当にこれからだったので、彼女の人生は」

■自宅と事件現場との間を自転車で往復

事件直前の3月末に交際を終えていたとみられる2人。その後の捜査関係者への取材で、杉平容疑者は堺市内の自宅と、南へ7.5キロほど離れた事件現場との間を自転車で往復していたことが新たにわかりました。

事件当日の未明、防犯カメラに現場近くをうろつく不審な人物が映っていて、警察はその人物が、自転車に乗って杉平容疑者の自宅へと戻るのを複数のカメラで確認したということです。

杉平容疑者は、警察の調べに対し容疑を認めていて、母親の和子さんの殺害についてもほのめかす供述をしているということで、警察が関与を調べています。