◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-巨人(4日、東京ドーム)

ヤクルトの内山壮真選手が守備で軽快なプレーをみせました。

内山選手は4番セカンドで先発出場。3回、中山礼都選手の高くはねたゴロを前進して、1塁へ素早いスローイング。中山選手がヘッドスライディングをみせますが、アウトとしました。

今季、捕手登録から内野手登録となった期待の23歳。解説を務めたヤクルトOBの五十嵐亮太さんは、「うまかったですね。チャージも早かったし、今年から内野ですからね。すばらしい」と絶賛。

同じく解説に入った広島のレジェンドである山本浩二さんは、「今年から！」と内野手転向となった内山選手の守備に驚きます。

さらに五十嵐さんは、「去年まで外野をやっていて、キャンプでもショートをやったり、いろいろ守っている中でのセカンドですから」と続けました。

この回は2アウトからもダルベック選手のライナー性の打球に対して、内山選手は下がりながら半身になって好捕。山本さんも「今の難しいですよ」と思わずうなる軽快なプレーをみせ、先発の奥川恭伸投手と笑顔でハイタッチをかわしました。