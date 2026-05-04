◆全日本大学駅伝関東推薦校選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）

１万メートルのレースを各校２選手ずつ４組のレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の出場権を獲得する。

留学生は登録が２人以内、出場が１人以内。今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の箱根駅伝シード校（１０位以内）、同１４位で２１年ぶりにシード権を逃した東洋大などが伊勢路行きの７枚の切符を争った。

第３組終了時点で、大東大がトップ。２位に東海大、３位に日大が続く。

城西大は、中島巨翔（まさと、４年）が終盤に蛇行。懸命にゴールを目指したが、残り８０メートルで無念の途中棄権。城西大は第２組終了時点で通過圏内の７位につけていたが、最終組を待たずに敗退が決まってしまった。

７位の専大と８位の法大は、わずか１秒５７差。最終組にブライアン・キピエゴ（４年）を擁する山梨学院大も１３位から９位に上がってきた。

箱根駅伝の予選会は、一斉スタートのハーフマラソンに１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで競うが、全日本大学駅伝関東選考会は１人の失敗も許されない。駅伝と同様に大きなプレッシャーがかかるタフなレースだ。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が出場。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。

第３組終了時点の順位は以下の通り。

＜１＞大東大

＜２＞東海大

＜３＞日大

＜４＞神奈川大

＜５＞東洋大

＜６＞中央学院大

＜７＞専大

１秒５７差

＜８＞法大

＜９＞山梨学院大

＜１０＞日体大

＜１１＞芝浦工大

＜１２＞明大

＜１３＞立大

＜１４＞国士舘大

＜１５＞拓大

＜１６＞東京国際大

＜１７＞東農大

＜１８＞駿河台大

＜１９＞流通経大

記録なし城西大