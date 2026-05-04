◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）

イベントデー「ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ ＧＡＭＥ」として開催された試合は、ＤｅＮＡが２試合連続２ケタ得点で打ち勝ち、連勝で勝率を５割に戻した。

映画シリーズの有名なセリフ「フォースと共にあらんことを（Ｍａｙ ｔｈｅ Ｆｏｒｃｅ ｂｅ ｗｉｔｈ ｙｏｕ）」にちなみ、５月４日（Ｍａｙ ｔｈｅ ４ｔｈ）は世界各地で関連イベントなどが行われる「スター・ウォーズの日」。試合前には日本語吹き替え版でオビ＝ワン・ケノービ役を担当する声優の森川智之が、ダース・ベイダーら映画のキャラクターとともにセレモニアルピッチを行った。

試合は先発の竹田佑投手が初回に満塁弾を浴びる最悪のスタート。しかし、前日の試合でヤクルトに２２安打１２得点で圧勝したチームはダークサイドに堕（お）ちることなく反撃に転じた。

２回に満塁被弾の竹田が“雪辱”のプロ初安打を放つなど、５本の長短打で追いつくと、３回には勝又温史外野手と蝦名達夫外野手の連続適時打で勝ち越し。４回にも蝦名の今季１号２ランなどで５点を加え、先発全員の計１６安打１１得点で、昨年から続く広島戦の連勝を９に伸ばした。

試合後のヒーローインタビューも「スター・ウォーズ」仕様。勝又と蝦名に加え、２回に２点二塁打を放った８番・林琢真内野手の下位打線トリオが、映画のキャラクター「グローグー」のぬいぐるみを手に登壇。最後はライトセーバーを構えて記念写真に収まった。

相川亮二監督も、スマホのアクセサリーやＴシャツを身につけるなど「スター・ウォーズ」の大ファン。試合前にはダース・ベイダーとツーショット撮影も行った指揮官は、派手な打ち合いでの白星に「ファンの人たちのフォースが、そういう（チームの）力になったんじゃないですか」と笑っていた。