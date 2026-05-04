新年度が始まって1か月。今回はイマドキの初任給事情についてお伝えします。まずはこんなデータをご紹介します。

約7割が引き上げ

帝国データバンクによると、回答があった全国およそ500社のうち今年の新卒社員に支給する初任給を前年度から引き上げると回答した企業は、全体のおよそ7割にのぼります。



引き上げ額の平均は、およそ9,462円。中には3万円以上、上がったという企業もあるそうです。





中には30万円以上も

では、実際に初任給を、いくらもらっているかと言いますと…。

最も多かったのが20万円～25万円未満で61.7％でした。



ただ、最近25万円以上の割合が増えていて、30万円以上の企業も2.7％あるんです。

2023年以降に大幅上昇

こちらの画像は大学を卒業した新入社員の初任給の平均額の推移です。



ここ10年でみても、年々上昇傾向なのがわかります。



調査を行った産労総合研究所によりますと、特に2023年以降は物価高による社員全体のベースアップと人材確保を意識した初任給の引き上げが重なり大幅に上昇しているということです。



イマドキの初任給事情について、“かつて新入社員だった人たち”は、どう思っているのでしょうか。



街で聞いた あなたの初任給は？

Q 「初任給はいくらもらっていましたか？」



20代・会社員

「多分、19万円とか、そのくらいですかね。正直少ないなとは思っていましたけど、新人だったのもあるのでそれはそれで当然かなと思っていました」



保育士

「10万円から20万円の間ってとこですかね」



40代・医療関係

「（初任給が上がって）いいですよね…なんかあの時に比べて、モノによっては30万初任給超えてるとか聞くので、羨ましいと思いますけどね」



県内企業も引き上げ

初任給アップの流れは県内の企業にも。三条市に本社を置く住宅設備機器メーカー「コロナ」です。新入社員は研修の真っ只中で、暖房や空調機器の構造や機能などを勉強していました。



コロナでは、今年4月入社の社員の初任給を平均5％引き上げました。



最も大きい引き上げ幅となったのは高専卒の8％です。



コロナ 新入社員（大卒） 山賀愛美さん

「まとまったお金をいただけるという点はうれしい気持ちが第一にありますし、同時に、引きあがった背景があると思うので、社会人の一人として慎重に使いたいなって思います」



コロナ 新入社員（大卒） 伊藤晴哉さん

「売り手市場だと思っているので、会社側もいっぱい入ってほしいとか、福利厚生の面で色々アピールしていると思うんですけど、お互いウィンウィンになるような関係になったらいいなと思います」



コロナ 総務部 小林雅俊次長

「昨今の物価上昇ですとか、人手不足の対応とか、そういったものを受けて今回初任給の引き上げに踏み切りました。人材獲得の競争は年々激化してますので、我々も他社に負けないように採用したいなって思っています」



使い道は？

使い道を聞いてみると。



コロナ 新入社員（大卒） 山賀愛美さん

「初任給なので家族とおいしいものを食べに行きたいなと思いますし、使いすぎずに貯めたいなと思います。お寿司を食べたいです」



コロナ 新入社員（大卒） 伊藤晴哉さん

「まずは両親のために使いたいので、壊れかけの家具とか交換してあげられたらなって思います。自分が本当に開発に携わった機械を買ってあげられたらなって思います」



まちのみなさんはどのように使ったのでしょうか。



「親孝行の第一歩は踏み出せた」

20代・会社員女性

「自分の家の鍵とかロッカーのカギとかしまうためのキーケースを買いました」



20代・会社員男性

「家族に食事を御馳走したのと、 あとはドローン買いましたね、 空撮好きなんで」



20代・会社員女性

「外食に連れて行かせてもらいました。大げさにも『こんなに大きくなって』とか言われて、ちょっと恥ずかしかったです。親孝行の第一歩は踏み出せたのかなと思います」



なかにはこんな人も。



50代・会社員男性

「娘が社会人2年目かな、大好きなラーメンチェーンでおごってくれました。すごく嬉しかったです。ワクワクで今でも忘れられません」



皆さんはどんな思い出がありますか？



イマドキの使い道とは

民間の調査会社によると、生活費以外の初任給の使い方では、「親や家族へのプレゼント」が最も多い結果が出ています。



一方、NISAなどの投資に回す人も一定数いて、イマドキなのかなと感じます。





企業が親孝行を支援

初任給で親や家族にプレゼントを贈る人が多い中、新入社員向けに会社が親孝行を支援するというサービスもあるんです。



企業がプレゼントの予算を設定、新入社員は予算に沿って、サービス会社が扱う商品の中からプレゼントを選び、親や家族にプレゼントが届けられます。



企業の福利厚生の一環で、新入社員の費用負担はありません。新しい形の親孝行ということです。



こちらのサービスを運営する会社では、夫婦箸やペアグラスなどおよそ4000種類からギフトを選ぶことができるということで、福利厚生として利用し始めた企業もあるそうです。



2026年4月24日「夕方ワイド新潟一番」放送より