シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。愛知県瀬戸市出身の元アイドルに言及した。

松山は現在、デビュー50周年記念コンサート中。5月5日には愛知県瀬戸市文化センター文化ホールで開催のため、瀬戸市出身のタレントを調べたという。

最近だと将棋の藤井聡太6冠、女優の瀬戸朝香らが出身として知られているが、松山が名を挙げたのは石川秀美さん。石川さんは千葉県生まれだが、幼少期に瀬戸市に引っ越したという。

松山は、石川さんが1982年にデビュー。「このころアイドル全盛期」とし、同期に「中森明菜、小泉今日子、松本伊代、早見優、堀ちえみ」らの名を挙げ「瀬戸市頑張るね〜」と語り、同年発売の「ゆ・れ・て湘南」を流した。

石川さんは1982年に「妖精時代」でデビュー。90年に同期デビュー「シブがき隊」の薬丸裕英と結婚。長男で俳優の薬丸翔をはじめ、3男2女の子供たちに恵まれ、長女のタレント・薬丸玲美、次女がハワイで生活していることもあり、ハワイと東京の2拠点で生活している。