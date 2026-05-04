ウクライナへの侵略を続けるロシア軍が制圧した面積が４月、ウクライナ軍の反撃などによって減少に転じたことが米政策研究機関「戦争研究所」のまとめで明らかになった。

露軍の前進速度は低下しており、戦域での支配地域の縮小は２０２４年夏にウクライナが露西部クルスク州に越境攻撃を行って以来だという。

同研究所の今月２日付の戦況報告によると、ロシアは４月、約１１６平方キロ・メートルの支配を失った。４月までの半年間で計約１４４０平方キロ・メートルを占領したものの、前年同期の計約２３７０平方キロ・メートルと比べて約４割減となった。

同研究所は、ウクライナ軍による反攻や、露軍を支える補給拠点などに対するウクライナの中距離攻撃、露軍による米宇宙企業スペースＸの衛星通信網「スターリンク」の利用禁止や通信アプリ「テレグラム」の使用制限が重なったと分析している。

ただ、３〜４月は例年、凍結した地面が解けてぬかるみとなり、部隊の移動が難しくなるため、季節的な要因が影響した可能性もあるという。

同研究所は、露軍が少人数部隊でウクライナの防衛ラインをすり抜ける「浸透戦術」を多用しているとも指摘した。占領したと見せかけることで「戦線全体で前進を続けているという印象を与え、戦果を誇張する」ことが目的だという。

プーチン露大統領は４月２９日、トランプ米大統領との電話会談で、ウクライナでは露軍が主導権を握り、「敵を後退させている」と説明していた。