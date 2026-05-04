2児の母・田丸麻紀、自宅でフェンシング練習する11歳長男の様子公開「練習できるくらい広いお家で凄い」「かっこよすぎる」と反響

2児の母・田丸麻紀、自宅でフェンシング練習する11歳長男の様子公開「練習できるくらい広いお家で凄い」「かっこよすぎる」と反響