2児の母・田丸麻紀、自宅でフェンシング練習する11歳長男の様子公開「練習できるくらい広いお家で凄い」「かっこよすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】モデルで女優の田丸麻紀が5月3日、自身のInstagramを更新。フェンシングの練習をする息子の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳2児の母モデル「天井高くて憧れ」広々自宅でフェンシング練習する11歳長男
息子が自宅でフェンシングの剣を握り練習している写真を投稿した田丸。「彼がフェンシングを始めて、もう何年になるんだろうか？」「彼がフェンシングの剣を持たない日を見ることはほぼない」と、あまりに練習するため剣を隠すことすらあるという、息子のフェンシングへの情熱についてつづり「今日東日本大会にてメダルを持ち帰ってきた」とその成果を報告している。
また「真面目だらけの君（長男）から学ぶことが多い母です」と母としての想いをつづり、日常の光景の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「フェンシングの練習できるくらい広いお家で凄い」「ステキな息子さん」「天井高くて憧れ」「将来が楽しみ」「メダルおめでとうございます」「お母さんの想いうるっときた」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳2児の母モデル「天井高くて憧れ」広々自宅でフェンシング練習する11歳長男
◆田丸麻紀、フェンシングする息子の様子公開
息子が自宅でフェンシングの剣を握り練習している写真を投稿した田丸。「彼がフェンシングを始めて、もう何年になるんだろうか？」「彼がフェンシングの剣を持たない日を見ることはほぼない」と、あまりに練習するため剣を隠すことすらあるという、息子のフェンシングへの情熱についてつづり「今日東日本大会にてメダルを持ち帰ってきた」とその成果を報告している。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「フェンシングの練習できるくらい広いお家で凄い」「ステキな息子さん」「天井高くて憧れ」「将来が楽しみ」「メダルおめでとうございます」「お母さんの想いうるっときた」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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