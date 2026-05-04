「JAPAN JAM」5日は予定通り開催「安全に公演を開催できる体制が整いました」通常タイテで進行
【モデルプレス＝2026/05/04】5月2日から5日にかけて千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている「JAPAN JAM 2026」の5日の公演が、予定通り開催されることがわかった。4日、同フェスの公式サイトにて発表された。
【写真】「JAPAN JAM 2026」4日中止受け“神対応”を行ったアーティストたち
公式サイトでは「予定通り作業が進行し、SUNSET STAGEの復旧に目処が立ちました。安全に公演を開催できる体制が整いましたため、明日5月5日（火・祝）におきましては、通常のタイムテーブルで進行します」と発表。「ご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。引き続き安全対策を徹底し、皆さまをお迎えします」とつづっている。
3日に強風対策を発表していた同イベント。4日の公演については「より強い風が吹くことが見込まれるため、SUNSET STAGE左右のLEDビジョンを撤去することといたしました」と伝えていたが「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました」とし「加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表した。また、チケットは払い戻し対応、オフィシャルグッズのプレオーダーは配送での受け取りまたは払い戻しの選択が可能としている。（modelpress編集部）
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◆「JAPAN JAM」5日公演、予定通り開催
公式サイトでは「予定通り作業が進行し、SUNSET STAGEの復旧に目処が立ちました。安全に公演を開催できる体制が整いましたため、明日5月5日（火・祝）におきましては、通常のタイムテーブルで進行します」と発表。「ご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。引き続き安全対策を徹底し、皆さまをお迎えします」とつづっている。
◆「JAPAN JAM」4日公演は強風の影響で中止
3日に強風対策を発表していた同イベント。4日の公演については「より強い風が吹くことが見込まれるため、SUNSET STAGE左右のLEDビジョンを撤去することといたしました」と伝えていたが「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました」とし「加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表した。また、チケットは払い戻し対応、オフィシャルグッズのプレオーダーは配送での受け取りまたは払い戻しの選択が可能としている。（modelpress編集部）
◆5日出演アーティスト一覧
iLiFE!
[Alexandros]
打首獄門同好会
the奥歯's
かずき山盛り
CANDY TUNE
KUZIRA
Cloudy
Sunny Girl
サバシスター
サンボマスター
時速36km
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