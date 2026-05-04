ディフェンスも超一級品

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に行われた元3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を3-0判定で制した。息詰まる攻防の中、井上が見せた神回避にファンは衝撃を受けている。

互いが技術と知力を駆使し、戦い抜いた“世紀の一戦”。ダウンシーンはなかったものの、濃密な36分だった。

判定で勝利した井上は11回、強烈なアッパーを中谷に見舞い、眼窩底骨折を負わせた。強打でファンを魅了しただけでなく、驚異のディフェンス能力も見せつけた。

井上が右ボディーを打った後、中谷は一瞬の隙を見逃さずに左のショートを放つ。だが、井上は首をひねって回避した。

このシーンがXで拡散されると、ファンの間に衝撃が走った。「マジでなんでそれを避けれるの」「もう銃弾も見て避けるんちゃうかという」「これどうやってんねん」「見てから動いたら絶対間に合わないですよね。もう超能力があるとしか」などのコメントが寄せられていた。

大きな注目を集めたビッグマッチを終え、戦績は33歳の井上が33勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）1敗となった。



（THE ANSWER編集部）