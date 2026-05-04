ネット購入で失敗したパンツが復活！【100均アイテム】で“普通に穿ける”ようになった

ネット購入が当たり前になり、実店舗を持たないブランドも増えてきた今。試着ができないぶん、実際に穿いてみて「ウエストが合わない」「丈が長い」と気づくことも。そんなときに役立つのが、身近な【100均アイテム】を使った調整テク。サイズが合わなかったパンツも、ひと手間で “穿ける一着” に変わるんです。今回はその方法を実際に検証してみました。試したからこそ分かったポイントにも注目です。

《ダブルクリップ編》ウエストが大きすぎたときは「クリップ」で調整できる！

【ダイソー】「ダブルクリップ」\110（税込）

書類や袋を挟むときに役立つクリップですが、実はウエスト調整にも使える優秀アイテム。パンツのサイズ調整で使用する際は、大きすぎると目立ちやすく、小さすぎるとホールド力が弱くなるため、画像のような約2.5cmサイズがおすすめです。

ネットで買ったパンツのウエストがゆるゆる……

試着をせずにオンラインで購入したパンツを着用してみたところ、想像よりウエストが大きく、フィットしない状態。そのままだときれいに着こなすのが難しい印象でした。

クリップでウエストのゆるさを解決！

①パンツのサイドの縫い目に沿ってつまみ、内側に折り込む。

②クリップで挟んで固定し、形を整えれば完成。

トップスで隠せば分かりにくい！

トップスをアウトしてウエストまわりをカバーすれば、見た目の違和感はほとんど気になりません。タイトなトップスよりも、ゆるめのトップスを軽くかぶせるようにすると、より自然に仕上がります。ただし、立ったり座ったりするとクリップが体に当たる感覚があるため、あくまでも短時間の応急処置に向いていると感じました。

《ヘアゴム編》ウエストがきつかったときは「ヘアゴム」が活躍！

【ダイソー】「リングゴム」\110（税込）

ウエストがきつかった場合は、“ただのヘアゴム” を使った裏ワザで解決。カラーはどれでもOKですが、今回は余ったあとも本来の用途で使いやすい黒を選びました。パンツの色に近いものを選ぶと、より目立ちにくく仕上がります。

きついパンツが穿ける裏ワザ！ ヘアゴムでボタンを延長

①ヘアゴムをボタンにひっかける。

②ボタンホールの下からヘアゴムを通す。

③通したヘアゴムをボタンにかけ直し、ファスナーを上げれば完成。

トップスをアウトして着れば目立ちにくい！

ボタン位置が外側に少しずれることで、ウエストの窮屈さが軽減。トップスでウエストまわりをカバーすれば、見た目の違和感もほとんど気になりません。ファスナーが完全に閉まらないため、短丈やタイトなトップスは避けるのがベターです。食後に苦しくなったときにも役立ちそう！

《安全クリップ編》丈が長いときは「安全ピン」が頼れる！

【ダイソー】「安全ピン」\110（税込）

ウエストだけでなく、丈の悩みも100均アイテムで解決。約3cmの安全ピンは扱いやすく、パンツにつけても目立ちにくいサイズ感でおすすめです。

丈の長いパンツを安全ピンで裾上げする方法

①パンツの裾を短くしたい分だけ折り、かかと部分に安全ピンをつける。

②裾をおろして整えれば完成。

丈の長いパンツもこれなら引きずらない！

安全ピンで裾を短くした状態。外からはほとんど分からず、さりげなく丈を調整できます。しっかり固定されるので、歩いても裾を引きずらず安心。出先で「少し長いかも」と感じたときにも頼れるテクニックです。

ネットで買ったパンツのサイズが合わないからといって、すぐに手放してしまうのはもったいない！ 今回試したように、身近な100均アイテムで意外と手軽に調整できます。どれも取り入れやすい方法なので、手持ちのパンツに悩んだときはぜひ試してみてください。ひと工夫で、出番がなかった一着も活躍の幅が広がりそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。