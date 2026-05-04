猫が「認知症」になると現れる初期症状5選

1.夜鳴き・大きな声で鳴く

夜中に突然、家のなかに響き渡るような大声で鳴き始めるのは、認知症の代表的なサインのひとつです。

これまでは静かに眠っていた猫が、不安を感じたり、時間の感覚がわからなくなったりすることで、飼い主を呼ぶように鳴き続けます。この鳴き声は独特で、どこか虚ろで力強いことが多く、なだめてもなかなか収まらないのが特徴です。

飼い主自身の睡眠不足にもつながりやすいため、早めの対策が必要になる症状といえます。

2.トイレの失敗

これまで完璧にトイレができていた猫が、急に砂のない場所や、まったく別の部屋で粗相をしてしまうことがあります。

これは単なるわがままや嫌がらせではなく、脳の機能低下によってトイレの場所を忘れてしまったり、尿意を感じてから間に合うまでの判断が遅れたりすることが原因です。

また、トイレの入り口の段差を乗り越えるのが億劫になり、その手前で済ませてしまうこともあります。叱るのではなく、原因を探ってあげることが大切です。

3.見当識障害

「見当識障害(けんとうしきしょうがい)」とは、自分の置かれている状況や場所がわからなくなる状態を指します。

例えば、部屋の隅でじっと動けなくなったり、家具の隙間に入り込んだまま後退できなくなって立ち尽くしたりします。また、壁にぶつかりながら歩いたり、目的もなく部屋中をウロウロと徘徊し続けたりするのもこの障害によるものです。

猫自身も自分がどうすればいいのかわからず、混乱して強い不安を感じているサインでもあります。

4.睡眠リズムの変化

猫はもともとよく寝る動物ですが、認知症になると活動する時間帯がバラバラになり、昼夜逆転の生活になることが増えます。

昼間はずっと深く眠り続けていて、夜になると突然活動的になり、徘徊や夜鳴きを始めるというパターンが多く見られます。脳が昼と夜の区別をつけにくくなっているため、生活リズムが崩れてしまうのです。

この変化は徐々に現れるため、飼い主が「最近よく寝るな」と思っているうちに進行しているケースがあります。

5.性格の変化

これまではクールだった猫が異常にベタベタと甘えてくるようになったり、逆に大好きだった抱っこを嫌がって突然怒り出したりするなど、性格がガラリと変わることがあります。

これは脳の感情を司る部分に影響が出ているためです。特に、些細な刺激に対して過剰に攻撃的になる場合は、猫自身も自分の体の変化に戸惑い、恐怖を感じている可能性があります。

「これって認知症？」迷った時のチェックと進行を遅らせるコツ

セルフチェック

「認知症かな？」と思ったら、まずは日々の行動をメモすることから始めましょう。食事の回数、トイレの場所、鳴く時間帯、歩き方の特徴など、普段と違うと感じる部分を書き出します。

数字や頻度を可視化することで、単なる老化なのか、病的な認知機能の低下なのかを客観的に判断しやすくなります。

この記録は、後に動物病院を受診する際、獣医師に正確な情報を伝えるための非常に重要な資料となり、診断の助けになるでしょう。

脳への刺激

脳の活性化には、適度な刺激が欠かせません。高齢だからと静かにさせておくだけでなく、無理のない範囲で新しいおもちゃを見せたり、五感を刺激する遊びを取り入れたりしましょう。

また、名前を呼んで優しく撫でる、日常的に話しかけるといったコミュニケーションも、猫の脳にとって良い刺激となります。

外の景色を見せてあげるなど、単調になりがちな毎日に小さな変化を加えることで、認知機能の維持を目指しましょう。

環境の整備

猫が混乱せずに過ごせるよう、住環境を整えることは非常に重要です。足腰が弱くなっても移動しやすいようスロープを設置したり、トイレの入り口を低くしたりして負担を減らしましょう。

また、トイレの場所を忘れてもすぐに見つけられるよう、設置個数を増やすのも有効です。家具の配置を大きく変えると猫が混乱するため、慣れ親しんだレイアウトを維持しつつ、安全に動ける動線を確保してあげるようにしましょう。

食事の工夫

食事は体と脳を作る基本です。最近では、DHAやEPAといったオメガ3脂肪酸、ビタミンEなどの抗酸化成分が含まれた「脳の健康維持」をサポートする療法食やサプリメントが登場しています。

これらの栄養素は、脳の老化の原因となる酸化ストレスを抑える効果が期待できます。ただし、持病がある場合は成分の調整が必要なこともあるため、独断で切り替えるのではなく、必ずかかりつけの獣医師に相談してから取り入れるようにしましょう。

日光浴

昼夜逆転を防ぐためには、日中に太陽の光を浴びさせることが効果的です。日光を浴びることで、睡眠と覚醒のリズムを整えるホルモンの分泌が促されやすくなり、体内時計のリセットを助けます。

窓際の日当たりの良い場所にベッドを置いたり、カーテンを開けて部屋を明るくしたりして、昼間は「活動する時間」であることを猫に認識させましょう。

これによって、夜間の安定した睡眠を促し、夜鳴きや徘徊の軽減に繋げることができます。

異変を感じたら早めに動物病院へ

愛猫の行動がおかしいと感じたとき、それが認知症によるものなのか、あるいは他の内臓疾患や痛みによるものなのかを飼い主だけで判断するのは危険です。

例えば、夜鳴きは甲状腺の病気や高血圧が原因であることもありますし、トイレの失敗は泌尿器系のトラブルが原因かもしれません。

自己判断で様子を見すぎず、まずは専門家である獣医師の診察を受けることが、猫を苦痛から救う最善策です。

受診の際は、事前にスマートフォンの動画機能を使って、気になっている症状を撮影しておくことをおすすめします。病院という慣れない環境では、猫が緊張して普段の症状を見せないことが多いため、動画があれば獣医師に状況が伝わりやすくなります。

また、症状がいつから始まり、どのくらいの頻度で起きているかをまとめておくと、より正確な診断や治療方針の決定に役立ち、最適なケアを早く始めることができます。

まとめ

認知症は愛猫が長生きしてくれた証でもあります。大切なのは、初期サインを見逃さず、環境改善や脳への刺激で進行を穏やかにしてあげることです。

変化に戸惑うこともあるかと思いますが、完璧を目指して一人で抱え込まず、獣医師などの専門家も頼りながら、愛猫と向き合う時間を優しく穏やかなものにしていきましょうね。

(獣医師監修：加藤桂子)