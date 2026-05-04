第1子の妊娠を発表している東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が4日までにインスタグラムを更新。産休に入ったことを報告した。

浦口アナは「産休に入りました」と書き出し、「ご連絡遅くなりましたが、スイッチ！やラジオONESTYLEにメッセージをお寄せいただいた方々、本当にありがとうございました！」と感謝をつづり、「自分が思っている以上に、様々な世代や立場の方が応援してくださっていることを知り、とても幸せな気持ちになりました」と思いを明かした。

そして「15年間通勤した会社にしばらく出社しない実感がわかず、なんだか不思議な感覚です‥」と打ち明け、「新人の頃からいつもあたたかく見守ってくださった先輩方、いろんな話をしてくれる可愛い後輩たち。伊藤家に集まってお祝いもしてくれたり、東海テレビでアナウンサーになれて良かったな、本当にファミリーだなあと改めて感じる日々でした」と伝え、記念ショットを多数公開した。

続けて「最終日は、夜泣きカフェの取材のオンエア。入社初日に震えながら立っていたニューススタジオで、新たな命を授かった報告もさせていただけて、個人的には感慨深いものがありました‥。大好きな小椋さんがコメンテーターの日だったのも嬉しかったです」とつづった。

そして「次の経験を経て新たに見えてくる社会課題もたくさんあるかと思うので、無事に仕事復帰したら、小さな声が届けられるように、困っている方に寄り添えるような取材ができたら良いなと思います」と明かし、「感謝を込めて。ありがとうございました」と感謝をつづり結んだ。