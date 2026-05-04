ある日、ネルくんとティアくんに留守番を任せて、お出かけすることになった飼い主さん。外出後の2匹の様子をカメラでのぞいてみた時の、あまりにもカオスな光景が大きな反響を呼びました。

「推しジャンプみたいでしんどい」「すぐおしり床につけてるの面白すぎて電車で笑った」などと評判で、12万回以上再生されています。

【動画：外出して5分間、留守番する犬たちをカメラで見てみたら…情報量が多すぎる『カオスな光景』】

留守番を任された2匹の様子は…？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『nerutia20』へ投稿された、トイプードルの「ネルくん」「ティアくん」の様子です。この日、飼い主さんは2匹に留守番を任せて外出することになったのだそう。

自分が家を出た後、ネルくんとティアくんがどう過ごしているのかが気になった飼い主さんは、カメラでのぞいてみることにしたのだとか。するとそこには、あまりにもカオスな光景が映し出されていたといいます。

情報量が多すぎるカオスな光景

まず体の大きいネルくんはというと、扉に向けてひたすらピョンピョンとジャンプ。後ろ足が扉の引手の高さまで届いている様子が見て取れることから、ネルくんのジャンプ力の高さがうかがい知れる結果に。

続いてティアくんはというと、少しうろついたかと思うと急にぺたんと座り、床にお尻をつけたままずりずりと這い始めたのだとか。こすって歩く感覚が楽しいのか、それとも痒かったのか。理由が気になる結果となりました。

カオスな5分間

実はこのような光景はこの日に始まったわけではなく、飼い主さんが出かけるといつもこんな感じなのだそう。しかもそれは5分間も続くのだそうで、出かけたことを2匹が受け入れるためのルーティンになっているのかも。

いつも仲良しだというネルくんとティアくんですが、飼い主さんと離れ離れになった不安を解消する方法は異なる様子。どちらも可愛いので、これから2匹の成長と共に変化していくのかそのままなのか、注目していきたいです。

この投稿へは「ちっこい子のおちりずり這いもルーティンなんですか？」「なんだ、犬かと思ったら、犬型のルンバか」「左に目が行きがちだが、静かにズリズリベンベンしている右がおもろすぎるぞ…（笑）」「可愛すぎて7回見た笑」など、自由奔放なところが愛らしいネルくんとティアくんの姿に魅了された視聴者から、多くのコメントと8000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『nerutia20』では、同じ犬種でも大きさが全く違うのが魅力的で可愛いトイプードル「ネルくん」「ティアくん」の、日々の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nerutia20」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。