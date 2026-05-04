南九州市で3日、知覧特攻基地の戦没者慰霊祭が行われました。特攻隊員の遺族など約700人が参列し、平和への祈りを捧げました。



3日、南九州市で72回目の知覧特攻基地の戦没者慰霊祭が行われ、特攻隊員の遺族など約700人が参列しました。



太平洋戦争末期の沖縄戦で亡くなった旧陸軍の特攻隊員は1036人。このうち439人が知覧から出撃しました。



慰霊祭では、熊本県の健軍飛行場から出撃し亡くなった、久野正信中佐の長男、久野正憲さんが慰霊の言葉を述べました。





（久野正信中佐の長男・久野正憲さん）「母は父や戦争のことはあまり話そうとしませんでしたが、お父さんはいい人だったとほめながら、戦争は嫌だ、お父さんの分まで生きなければと言っていました。今後も引き続き御霊らの慰霊祭を行うとともに命の尊さを語り継いでいくことをお誓いいたします」（特攻で兄を亡くした人）「私も81になって、兄が特攻隊で亡くなった年に生まれたものだから生きていたらどうだったのだろうかと思う」特攻隊員の身の回りの世話を担う「なでしこ隊」の一員だった女性の姿もありました。（なでしこ隊に動員・三宅トミさん）「悲しんで無口で、過ごされた方もいましたけれど、笑い飛ばしてあくる日は出撃されたから隊員の方が出撃された時の気持ちが自分の頭から離れない。せめてお参りさせてもらおうと思って」参列者は花を手向けながら平和への祈りを捧げていました。