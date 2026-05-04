2日連続で発生した、ブランド品店での窃盗事件。防犯カメラには、店の壁を破壊する一部始終が映っていました。

■壁を破壊…4人組が侵入 防カメに一部始終

被害にあったのは、福井市にある高級ブランドなどを扱う店です。

閉店している店内に響く重低音。すると、店の壁を破壊し4人組が侵入。店に並んでいる服などを次々と外へ持ち出ます。一度では足りなかったのでしょうか、店内を物色し、再び商品を奪っていきました。

犯行時間は、わずか3分間でした。

店内を改めて見てみると、ショーケースのガラスが割られ散乱。中には、35万円の商品が荒らされた形跡があります。

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店によりますと、盗まれた商品は180点ほどで、被害額はおよそ6000万円にのぼるといいます。

被害にあったオーナー M's shop 宮田佳佑さん

「まさか壁を破って入ってくるのは頭になかったので。（Q：犯人に思うことは）ただ捕まってほしいだけですね」

■別の店でも…犯行時間はわずか2分半 3人組が侵入

福井市内では、前日にも同様の事件が別の店でも起きていました。

先月30日の防犯カメラの映像。店内に大きな袋を持った3人組が侵入し、広げた袋に商品を次々と放り込みます。

犯行時間は、わずか2分半ほどでした。

記者

「事件があった店舗の裏側です。格子が外され、鍵がある部分の窓ガラスが割られています」

被害にあったのは市内の別の店で、クロムハーツのアクセサリーなど100点が盗難にあい、被害額はおよそ6000万円相当だといいます。

福井市内での2日間の連続窃盗事件。いずれも、店舗の裏側から侵入したとみられ、被害総額は2店舗あわせて1億2000万円に上るということです。

警察は、2つの事件の関連も含め、捜査を進めています。