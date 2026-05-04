◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手がヤクルト戦で今季初登板、初先発。５回には、この日、先制のプロ１号３ランを浴びていた鈴木叶に適時打を浴びるなど、この回２点を失った。戸郷は５回を投げ終えて１００球６安打５失点。６回から２番手の堀田賢慎投手にマウンドを譲った。

初回、まずは先頭・丸山にフォークを右前へ運ばれたが、２番・サンタナを１５１キロ直球で右飛。３番・鈴木叶を二飛。４番・内山には四球を与えて２死一、二塁。５番・武岡をフォークで空振り三振。フッと息を吐いて、笑顔をこぼしながらベンチへ歩いた。

２回は２者連続空振り三振を奪いながら３者凡退。

しかし、０―０の３回。安打や四球で１死一、二塁。３番・鈴木叶にフォークを捉えられて左翼席へ飛び込むプロ１号３ランを浴びた。

０―３となった４回は、茂木、奥川から三振を奪うなどテンポよく３者凡退。

しかし、１―３の５回。この回の先頭・並木に右前安打で出塁を許すなど２死二塁。３番・鈴木叶に初球のフォークを捉えられて、左翼フェンス直撃の適時二塁打。さらになお２死二塁では４番・内山に左前適時打を浴びた。５番・武岡は三直に打ち取ったが、この回２点を失って苦しい展開となった。

戸郷は今季、オープン戦３登板で防御率９・００と思うような結果が出ず、開幕２軍スタート。ファームではフォームの変更に取り組み、５登板を経て１軍に合流した。「今年、遅くなりましたけど、やっと１軍の登板が回ってきたので、すごい楽しみな気持ちともちろん、不安も多少ありますけど、明日は自分の投球ができればと思います」と意気込んでいた。