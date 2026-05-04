フリーアナウンサーの神田愛花（45）が4日、インスタグラムを更新。ラジオの出演を告知した。

神田は「今週は、今日月曜日〜金曜日の5日間に渡り、毎晩21：50〜の7分間のラジオ番組、『大沢あかねのLUCKY7 supported by 犬塚製作所』に出演します」と告知。

そして「仲良しでご近所さんの、大沢あかねちゃんの番組。何度か2人でご飯を食べに行っているので、いつものそのノリのままブワーーッとお喋りしちゃったから、まぁあっと言う間に収録が終わっちゃいました。どこからどこまでが初日分で、いつ2日目の内容に入ったの！？となったくらい、ブワーーッとです」と明かした。

続けて「私が指で示しているのは、“7”ですよ」とつづり、バナナのイラストの描かれたTシャツ姿で両手で7の数字を作る笑顔ショットを公開した。

そして「私たちの超プライベートトーク、どうぞお楽しみ下さい。感想、お待ちしていまーす」と呼びかけた。

この投稿に「バナナのTシャツ可愛いです。旦那様は、少しは、落ち着きましたか？」「Tシャツバナナじゃないですか。日村さんの回復願っていますし応援してます！」「いつもステキ」「似合ってる」などのコメントが寄せられている。