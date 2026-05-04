さて、あす5月5日はこどもの日ということで、今回はお子さんから寄せられた天気に関するギモンにお答えします。こちらです。



「天気が西から東に変化するのは、上空で強い西風が吹いているからだと学びました。なぜ上空ではいつも西から東に風が吹くのですか？」



「サッカーをしています。去年は猛暑で練習や大会が休みになり悲しかったです。ことしの夏も暑いですか？」



一見かけ離れているような2つの質問ですが、実はつながっているんです。





まずは上空の西風についてお答えしていきます。地球は赤道付近で気温が高く、北極付近では気温が低くなっています。この極端な気温差を解消するために、暖かい空気が北へ向かい冷たい空気と混ざり合おうとします。ところが、地球は半時計回りに回っている、自転しているため、南から北へ向かう空気の流れが東へ向くように曲がってしまいます。これが偏西風です。西から天気が変化するのは、この偏西風に高気圧や低気圧が流されて日本列島を通過するからなんです。そしてこの偏西風は強い風で、混ざり合おうとする冷たい空気と暖かい空気を分断してしまいます。偏西風の北側には冷たい空気、南側には暖かい空気があるため、この偏西風がどのように吹くかで夏の暑さや冬の寒さが決まります。ことしの夏はどうなるのかというと、例年と比べて北にずれて吹きそうなんです。そうなると偏西風の南側にある暖かい空気が日本へ入り込んでしまうため、ことしの夏も暑くなりそうです。大好きなサッカーをいっぱい楽しんでほしいのですが、熱中症になってしまわないように暑い時間帯を避けたり、芝生の上で練習したり、休憩をこまめに取ったりするなど万全の備えをしてください。