俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは5月3日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つ赤いロングドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：本田望結さん公式Instagramより）

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俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは5月3日、自身のInstagramを更新。真っ赤なロングドレス姿を披露しました。

【写真】本田望結、真っ赤なドレス姿

「ほんと大人の美しさですね」

本田さんは「真っ赤なドレス」とつづり、6枚の写真を投稿。ダークトーンのストレートロングヘアにほっそりとしたウエストなどボディラインが際立つ赤いロングドレス姿を披露しています。

この投稿にコメントでは「可愛くて大人な雰囲気で素敵」「スタイル素晴らしい」「ナイスエレガント」「大人の魅力があふれ出ちゃってますね」「もう！ 赤が似合うなぁ…」「お願いだから写真集出して欲しい」「めちゃんこ色っぽい！！」「また痩せた？」「ほんと大人の美しさですね」などの声が寄せられています。

「真っ赤なシースルー凄く素敵 」

3月12日の投稿では、「もうすぐホワイトデーだね」とつづり、まとめ髪の赤いシースルートップスを着用した姿を披露していた本田さん。ファンからは「真っ赤なシースルー凄く素敵 」「めちゃ可愛いくてナイスバディ」「はい！ 反則級可愛」「赤が似合ってますね！」「レッドのシースルー魅力的過ぎかな」「なんか〜色っぽくなった〜」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)