お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が4日、自身のXを更新。前夜に投稿した「Z世代」に関する私見投稿についての真意を説明した。

クロちゃんは3日夜の更新で「Z世代って攻撃はできるけど、防御は下手な子が多いよね。嫌な事を経験してないからだよー。だからおれは得してるよねー」と記し、反響を呼んだ。Z世代とは、1990年代半ばから2010年代初めごろに生まれた人たちを指すとされ、スマートフォンやSNSが普通に存在する中で育ってきたなどの特徴がある。

クロちゃんは4日午前、自身の投稿を添付しつつ「今って、パワハラだとか言われて非難されたり、すぐに断れる状況にあるけど、昔は先輩とか上司に言われたら嫌でもついていかないといけないって感じだったからって事だしんよー」と前夜のポストを説明。「ほぼ全部行きたくなかったけど、行ったらやっぱり全然しんどいだけも多かった。けど、意外と行ってみたら学びがあったなと思う時あったからね。だから嫌だからってすぐ断れる今の感じが損してる事も多いんだろうなと思ってね」と補足した。

この投稿に対し、さまざまな意見が寄せられている。