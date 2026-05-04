柔道女子５２キロ級の世界王者・阿部詩（パーク２４）が五輪金メダルへの思いを熱く語った。

２０２１年東京五輪で金メダルを獲得するも、２４年パリ五輪はまさかの２回戦敗退。２８年ロサンゼルス五輪での頂点取りを目指す詩は、４日に都内で取材に応じ「本当に金メダルだけを目指して突っ走りたい。本当に何が何でも取りに行きたい。何事にも自分に負けず頑張りたい」と意欲を口にした。

詩は１０代からシニア国際大会で活躍。２０代中盤を迎えた今は、コンディション管理にも重きを置くようになった。「ケアはしっかりしていかないとケガにつながっていくので、疲労ともしっかり向き合っていきたい」と話す一方で、練習量については「体力的には全然大丈夫なので、積める部分はしっかり積んでいきたい」と力を込めた。

６月からの大会は２０２８年ロサンゼルス五輪の出場枠やシード権に関わるポイントの対象となる。パリ五輪はシード権を逃し、強敵と早期の対戦を強いられた。「パリ五輪のときはポイントがなくても大丈夫だろうと思っていたけど、意外と大切だなと感じた」と明かすように、金メダル奪還を見据える上でポイントの積み重ねも意識していく構えだ。

１０月には世界選手権（アゼルバイジャン・バクー）が控える。「自分自身の柔道を貫き、投げで勝ちたい」と気合十分。一戦必勝でリベンジに向けた扉を切り開く。