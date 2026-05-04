◆全日本大学駅伝関東推薦校選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）

１万メートルのレースを各校２選手ずつ４組のレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の出場権を獲得する。

留学生は登録が２人以内、出場が１人以内。今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の箱根駅伝シード校（１０位以内）、同１４位で２１年ぶりにシード権を逃した東洋大などが伊勢路行きの７枚の切符を争う。

第２組終了時点で、大東大がトップ。２位に日大が続いた。

第１組で１１位と出遅れた東洋大は３位に急浮上した。エースの松井海斗（３年）が終盤から独走。競り合う相手がいないラスト１周でも、チームスローガンの「その１秒をけずりだせ」を体現する走りで全力を尽くし、２９分２３秒６０でゴールした。東洋大は２番手の内堀勇（３年）も８位。昨年の同選考会で最終組を走った実力者の２人がしっかりと仕事をして、通過圏内に入った。

松井は「今年は４組目ではなく２組目。調子が１００％まで戻り切らなかったためです。ほかの選手たちが最高のパフォーマンスができるように、プレッシャーにならないように、アドバンテージを持ってスタートできるようにということを目標に走りました」と冷静にレースを振り返った。

２４年までは６月下旬に行われていたが、暑熱対策のため、昨年は５月１８日に開催され、今年はさらに５月４日に早まった。暑さは大きな問題がないが、第１組は強い風が吹く中、ペースが乱高下する激しいレースとなった。

箱根駅伝の予選会は、一斉スタートのハーフマラソンに１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで競うが、全日本大学駅伝関東選考会は１人の失敗も許されない。駅伝と同様に大きなプレッシャーがかかるタフなレースだ。

事実上の今季の「駅伝シーズン初戦」の注目度は高く、第１組が始まる１時間前に熱戦を見届けるため、駅伝ファンが約１００メートルの長蛇の列をつくった。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が出場。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。

第２組終了時点の順位は以下の通り。

＜１＞大東大

＜２＞日大

＜３＞東洋大

＜４＞東海大

＜５＞神奈川大

＜６＞専大

＜７＞城西大

１９秒８３差

＜８＞中央学院大

＜９＞日体大

＜１０＞法大

＜１１＞明大

＜１２＞国士舘大

＜１３＞山梨学院大

＜１４＞芝浦工大

＜１５＞立大

＜１６＞拓大

＜１７＞東京国際大

＜１８＞東農大

＜１９＞駿河台大

＜２０＞流通経大